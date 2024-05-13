Плату за детский сад для детей с ОВЗ снизили в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Плата снижена с 27 апреля, пишет Е1 со ссылкой на департамент образования Екатеринбурга.
За детей ясельного возраста, которые находятся в госучреждении до 10,5 часов, родители будут платить 2350 рублей за один месяц. Ранее плата составляла 3230 рублей. До 12 часов — 2500 вместо 3690 рублей.
У дошкольников в группах присмотра и ухода плата за 10,5 часов снизится на 860 рублей и составит 2740, за 12 часов снизится на 880 рублей и составит 2920 рублей.
Ранее TagilCity.ru рассказал о том, какие пособия и льготы положены многодетным семьям Свердловской области.