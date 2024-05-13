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Published Сегодня, 14:38

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Updated Сегодня, 14:40

В Екатеринбурге снизили плату за детский сад для детей с ОВЗ

Плату за детский сад для детей с ОВЗ снизили в Екатеринбурге

13 мая 2024, 14:38
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге снизили плату за детский сад для детей с ОВЗ

В Екатеринбурге семьи малышей с проблемами здоровья будут меньше платить за детский сад.

Плата снижена с 27 апреля, пишет Е1 со ссылкой на департамент образования Екатеринбурга.

За детей ясельного возраста, которые находятся в госучреждении до 10,5 часов, родители будут платить 2350 рублей за один месяц. Ранее плата составляла 3230 рублей. До 12 часов — 2500 вместо 3690 рублей.

У дошкольников в группах присмотра и ухода плата за 10,5 часов снизится на 860 рублей и составит 2740, за 12 часов снизится на 880 рублей и составит 2920 рублей.

Ранее TagilCity.ru рассказал о том, какие пособия и льготы положены многодетным семьям Свердловской области.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Образование#Дошкольники#Снижение#Детские сады#Родители#Плата#Екатеринбург#Дошкольные учреждения#Ежемесячная плата
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