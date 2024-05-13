Полный набор медалей привезли мастера дзюдо Нижнего Тагила с Первенства УрФО

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Четыре медали разного достоинства завоевали представители тагильской СШОР «Уралец» на первенстве УрФО по дзюдо для юношей и девушек до 18 лет, сообщает спортшкола в соцсетях.
Первый день соревнований принес тагильчанам серебро и две бронзы. На вторую ступень пьедестала почета поднялась Анастасия Созонова, которая выступала в весе до 44 кг. Никита Молчанов (до 55 кг) и Алиса Фирсова (до 52 кг) получили бронзовые медали.
Второй день стал триумфальным для воспитанника СШОР «Уралец» Арсения Заводского (до 81 кг). Юноша не только одержал победу в поединке за золото, но и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Ребята тренируются под руководством Марии Паутовой, Маруфа Джумаева и Владислава Шелепова.
Все ребята, получившие медали на Первенстве, будут представлять регион на XII летней спартакиаде учащихся в Армавире. Соревнования состоятся в конце августа.
Ранее стало известно, что тагильские дзюдоисты представят область на первенстве УрФО в Тюмени.