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Тагильские дзюдоисты собрали полный комплект наград на Первенстве УрФО

Полный набор медалей привезли мастера дзюдо Нижнего Тагила с Первенства УрФО

13 мая 2024, 13:22
Фото: СШОР «Уралец»

Тагильские дзюдоисты собрали полный комплект наград на Первенстве УрФО

Первенство УрФО проходило в Тюмени 11–12 мая и оказалось очень удачным для воспитанников СШОР «Уралец» Нижнего Тагила.

Четыре медали разного достоинства завоевали представители тагильской СШОР «Уралец» на первенстве УрФО по дзюдо для юношей и девушек до 18 лет, сообщает спортшкола в соцсетях.

Первый день соревнований принес тагильчанам серебро и две бронзы. На вторую ступень пьедестала почета поднялась Анастасия Созонова, которая выступала в весе до 44 кг. Никита Молчанов (до 55 кг) и Алиса Фирсова (до 52 кг) получили бронзовые медали.

Второй день стал триумфальным для воспитанника СШОР «Уралец» Арсения Заводского (до 81 кг). Юноша не только одержал победу в поединке за золото, но и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Ребята тренируются под руководством Марии Паутовой, Маруфа Джумаева и Владислава Шелепова.

Все ребята, получившие медали на Первенстве, будут представлять регион на XII летней спартакиаде учащихся в Армавире. Соревнования состоятся в конце августа.

Ранее стало известно, что тагильские дзюдоисты представят область на первенстве УрФО в Тюмени.

Фото: СШОР «Уралец»
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