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Нетрезвый водитель в Тагиле попал в ДТП вместе с другом по дороге за спиртным

Пьяная молодежь в Тагиле поехала за добавкой и устроила ДТП

13 мая 2024, 15:22
Фото: ГИБДД Свердловской области

Нетрезвый водитель в Тагиле попал в ДТП вместе с другом по дороге за спиртным

Нетрезвый тагильчанин ночью отправился на автомобиле за спиртным, не справился с управлением и влетел в Lada Kalina.

24-летний парень сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вместе с ним в автомобиле был 17-летний подросток. В результате ДТП оба получили травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

Дорожное происшествие случилось 10 мая в 2 часа ночи на улице Гастелло. Юноша, управляя автомобилем ВАЗ, врезался в другую отечественную машину марки Lada Kalina. Он прошел медосвидетельствование, которое показало высокое содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Обоих пострадавших осмотрели медики, а затем отпустили домой. Проходить лечение они будут в амбулаторных условиях.

На пьяного водителя составлен протокол. Административное наказание также может грозить родителям 17-летнего юноши, который ночью не находился дома.

Ранее в Екатеринбурге водитель наехал на подростка.

Стали известны подробности ДТП с Gelandewagen в Нижнем Тагиле
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Пьяный водитель#Травмы#Алкогольное опьянение#18+#Екатеринбург#Подросток#Административный протокол
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