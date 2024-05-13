Пьяная молодежь в Тагиле поехала за добавкой и устроила ДТП

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
24-летний парень сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вместе с ним в автомобиле был 17-летний подросток. В результате ДТП оба получили травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.
Дорожное происшествие случилось 10 мая в 2 часа ночи на улице Гастелло. Юноша, управляя автомобилем ВАЗ, врезался в другую отечественную машину марки Lada Kalina. Он прошел медосвидетельствование, которое показало высокое содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Обоих пострадавших осмотрели медики, а затем отпустили домой. Проходить лечение они будут в амбулаторных условиях.
На пьяного водителя составлен протокол. Административное наказание также может грозить родителям 17-летнего юноши, который ночью не находился дома.
Ранее в Екатеринбурге водитель наехал на подростка.