Работать невозможно: в Лобвинской больнице затопило поликлиническое отделение

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Крыша начала обильно протекать после проведенных в феврале ремонтных работ, рассказали местные жители Ura.ru.
Они утверждают, что с кровли рабочие попросту сняли шифер, оставив ее голой. После этого здание, которое принадлежит Новолялинской больнице, затопило. Сотрудники поликлинического отделения, которое очень сильно пострадало из-за протечек, утверждают, что работать и лечить пациентов в таких условиях они не могут.
Как заявили в региональном Минздраве, протечки после появившихся сообщений были оперативно устранены, а подрядчику, который провел некачественный ремонт, уже направлена претензия.
Ранее в Нижнем Тагиле многоэтажку залило с девятого по седьмой этаж.