Работать невозможно: в Лобвинской больнице затопило поликлиническое отделение

Они утверждают, что с кровли рабочие попросту сняли шифер, оставив ее голой. После этого здание, которое принадлежит Новолялинской больнице, затопило. Сотрудники поликлинического отделения, которое очень сильно пострадало из-за протечек, утверждают, что работать и лечить пациентов в таких условиях они не могут.