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В свердловском поселке залило единственную поликлинику

Работать невозможно: в Лобвинской больнице затопило поликлиническое отделение

13 мая 2024, 11:47
Фото: 1MI

В свердловском поселке залило единственную поликлинику

Два этажа Лобвинской горбольницы оказались залитыми после недавних снегопадов и дождей. Персонал жалуется на невыносимый запах, сырость и невозможность работать.

Крыша начала обильно протекать после проведенных в феврале ремонтных работ, рассказали местные жители Ura.ru.

Они утверждают, что с кровли рабочие попросту сняли шифер, оставив ее голой. После этого здание, которое принадлежит Новолялинской больнице, затопило. Сотрудники поликлинического отделения, которое очень сильно пострадало из-за протечек, утверждают, что работать и лечить пациентов в таких условиях они не могут.

Фото: Ura.ru

Как заявили в региональном Минздраве, протечки после появившихся сообщений были оперативно устранены, а подрядчику, который провел некачественный ремонт, уже направлена претензия.

Ранее в Нижнем Тагиле многоэтажку залило с девятого по седьмой этаж.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Больница#Ремонт#Крыша#ЖКХ#Потоп#Сотрудники#Новолялинский городской округ#Запах#Подрядчики#Екатеринбург#Претензии
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