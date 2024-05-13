Рейс Екатеринбург — Пхукет задержан на 12 часов

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Данный авиамаршрут был задержан в связи с тем, что самолет поздно прибыл в аэропорт, рассказали в пресс-службе региональной транспортного надзорного ведомства.
Сотрудники прокуратуры наблюдают за тем, чтобы были оказаны необходимые услуги людям, которые полетят данным рейсом. Вылет сейчас назначен на 16:30. В воздушном транспорте должно полететь 390 человек.
Напомним, 7 мая 2024 года в Кольцово был задержан авиарейс в Египет на девять часов из-за поломки воздушного транспорта. Лайнер по данному маршруту вылетел в полночь 8 мая.