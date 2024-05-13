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Рейс Екатеринбург — Пхукет задержан на 12 часов

Рейс Екатеринбург — Пхукет задержан на 12 часов

13 мая 2024, 10:59
Фото: Изображение Midjourney
В аэропорту был задержан рейс компании Red Wings из Екатеринбурга на Пхукет. Вылет должен был состояться в четыре часа утра 13 мая 2024 года.

Данный авиамаршрут был задержан в связи с тем, что самолет поздно прибыл в аэропорт, рассказали в пресс-службе региональной транспортного надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры наблюдают за тем, чтобы были оказаны необходимые услуги людям, которые полетят данным рейсом. Вылет сейчас назначен на 16:30. В воздушном транспорте должно полететь 390 человек.

Напомним, 7 мая 2024 года в Кольцово был задержан авиарейс в Египет на девять часов из-за поломки воздушного транспорта. Лайнер по данному маршруту вылетел в полночь 8 мая.

Ждали в самолете: почти на полтора часа задержали в Кольцово рейс на Махачкалу
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Кольцово#Авиакомпания#Пассажиры#Самолет#ЧП#Авиарейс#Задержка#Аэропорт#Вылет#18+#Екатеринбург#Инцидент#Red Wings
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