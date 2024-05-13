Школьница в Москве разбилась насмерть на заброшенном здании

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
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Updated Сегодня, 09:04
Девочка пришла со своими друзьями на недостроенное заброшенное здание, чтобы сделать фотографии. Школьница не увидела вентиляционную шахту и рухнула вниз, в результате чего погибла, пишут «Новые известия».
Чтобы найти и достать тело ребенка, спасатели пробивали вентиляционный короб и стену. В прокуратуре по факту гибели девочки возбудили уголовное дело. Проводится проверка.
Напомним, 28 апреля 2024 года в Екатеринбурга 17-летняя девушка выпала из окна и разбилась насмерть. Незадолго до смерти она поссорилась со своей подругой.