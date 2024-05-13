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Published Сегодня, 06:19

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Updated Сегодня, 06:21

Сроки отключения отопления в Екатеринбурге перенесли на неделю из-за погоды

Сроки отключения отопления в Екатеринбурге перенесли на неделю из-за погоды

13 мая 2024, 06:19
Фото: 1MI
В Екатеринбурге будет отключено теплоснабжение на неделю позже — 20 мая 2024 года.

Изначально теплоснабжение планировалось отключить 13 мая. Однако из-за холодной погоды дату завершения отопительного сезона пришлось перенести, пишет Е1.

Официального постановления еще нет, однако ТСЖ и управляющие компании присылают в домовые чаты объявления о продлении отопительного сезона.

Напомним, в Нижнем Тагиле отопительный сезон завершится так же 20 мая в связи с плохой погодой. Администрация города далее будет ориентироваться на погоду при решение об отключении отопления.

Названа дата отключения отопления в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Общество#Погода#Постановление#Отопление#Отопительный сезон#Управляющие компании#Тепло#Отключение#Теплоснабжение#Екатеринбург#Отключение отопления
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