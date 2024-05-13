Сроки отключения отопления в Екатеринбурге перенесли на неделю из-за погоды

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Изначально теплоснабжение планировалось отключить 13 мая. Однако из-за холодной погоды дату завершения отопительного сезона пришлось перенести, пишет Е1.
Официального постановления еще нет, однако ТСЖ и управляющие компании присылают в домовые чаты объявления о продлении отопительного сезона.
Напомним, в Нижнем Тагиле отопительный сезон завершится так же 20 мая в связи с плохой погодой. Администрация города далее будет ориентироваться на погоду при решение об отключении отопления.