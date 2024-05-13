Стали известны подробности ДТП с Gelandewagen в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Инцидент случился вечером 11 мая. 33-летний водитель ехал за рулем Mercedes G 500. Он двигался по улице Тимирязева и не пропустил Lada Priora. В результате случилось столкновение и Lada откинуло на пешеходное ограждение, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.
В аварии травмы получила 64-летняя пассажирка виновника инцидента. Он была госпитализирована. У нее диагностирован перелом грудной клетки. Второму водителю госпитализация не понадобилась.
В ГИБДД отметили, что водитель Mercedes отказался проходить медосвидетельствование. Теперь ему грозит административный штраф.
Напомним, ранее на Тюменском тракте в ДТП погибли два человека.