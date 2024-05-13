Стали известны подробности ДТП с Gelandewagen в Нижнем Тагиле

Инцидент случился вечером 11 мая. 33-летний водитель ехал за рулем Mercedes G 500. Он двигался по улице Тимирязева и не пропустил Lada Priora. В результате случилось столкновение и Lada откинуло на пешеходное ограждение, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.