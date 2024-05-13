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Стали известны подробности ДТП с Gelandewagen в Нижнем Тагиле

Стали известны подробности ДТП с Gelandewagen в Нижнем Тагиле

13 мая 2024, 07:25
Фото: 1MI
В ГИБДД рассказали подробности аварии с Gelandewagen на улице Чайковского в Нижнем Тагиле. В результате ДТП пострадала пожилая женщина. Она была доставлена в больницу.

Инцидент случился вечером 11 мая. 33-летний водитель ехал за рулем Mercedes G 500. Он двигался по улице Тимирязева и не пропустил Lada Priora. В результате случилось столкновение и Lada откинуло на пешеходное ограждение, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

В аварии травмы получила 64-летняя пассажирка виновника инцидента. Он была госпитализирована. У нее диагностирован перелом грудной клетки. Второму водителю госпитализация не понадобилась.

В ГИБДД отметили, что водитель Mercedes отказался проходить медосвидетельствование. Теперь ему грозит административный штраф.

Напомним, ранее на Тюменском тракте в ДТП погибли два человека.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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