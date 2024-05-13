Тагильчане за майские праздники 115 раз нарушили противопожарный режим

Больше всего нарушителей выявлено в Тагилстроевском районе — 92. Также составлено восемь протоколов. В Ленинском районе выявлено 16 нарушений режима, инспекторы составили один протокол. В Дзержинском районе — зафиксировано семь фактов нарушений. Протокол выписан за сжигание мусора.