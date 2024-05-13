Тагильчане за майские праздники 115 раз нарушили противопожарный режим

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Весьма хлопотными выдались длинные майские выходные для членов противопожарных дружин, которые активно инспектировали Нижний Тагил. Всего инспекторы выявили 115 таких случаев и составили 10 протоколов, сообщил в Telegram-канал мэр Владислав Пинаев.
Профилактическая работа в основном проводилась в частном секторе города и на территории садоводческих товариществ.
Больше всего нарушителей выявлено в Тагилстроевском районе — 92. Также составлено восемь протоколов. В Ленинском районе выявлено 16 нарушений режима, инспекторы составили один протокол. В Дзержинском районе — зафиксировано семь фактов нарушений. Протокол выписан за сжигание мусора.
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