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В Нижнем Тагиле в праздники выявлено 115 нарушений противопожарного режима

Тагильчане за майские праздники 115 раз нарушили противопожарный режим

13 мая 2024, 14:43
Фото: Telegram-канал Владислава Пинаева

В Нижнем Тагиле в праздники выявлено 115 нарушений противопожарного режима

Противопожарные дружины в майские праздники активно инспектировали районы Тагила и ловили нарушителей противопожарного режима.

Весьма хлопотными выдались длинные майские выходные для членов противопожарных дружин, которые активно инспектировали Нижний Тагил. Всего инспекторы выявили 115 таких случаев и составили 10 протоколов, сообщил в Telegram-канал мэр Владислав Пинаев.

Фото: Telegram-канал Владислава Пинаева

Профилактическая работа в основном проводилась в частном секторе города и на территории садоводческих товариществ.

Больше всего нарушителей выявлено в Тагилстроевском районе — 92. Также составлено восемь протоколов. В Ленинском районе выявлено 16 нарушений режима, инспекторы составили один протокол. В Дзержинском районе — зафиксировано семь фактов нарушений. Протокол выписан за сжигание мусора.

В Свердловской области за праздники пойман 141 любитель погреться у костра.

В Нижнем Тагиле вводится особый противопожарный режим
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Инспекторы#Инспекция#Нарушения#Противопожарный режим#Екатеринбург#Проверки#Административные протоколы
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