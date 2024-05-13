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В Тагиле за выходные произошло девять пожаров, из которых спасли двух человек

Тагильские спасатели в праздники 9 раз тушили пожары в домах и спасли двух человек

13 мая 2024, 12:29
Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО

В Тагиле за выходные произошло девять пожаров, из которых спасли двух человек

Пожарным в Нижнем Тагиле в течение длинных выходных с 9 по 12 мая девять раз пришлось выезжать на тушение пожаров в квартирах и домах.

О пожарах с повреждением имущества в праздники рассказали тагильские спасатели.

Так, квартира в доме №4 (шестиэтажный дом коридорного типа) по улице Полярной загорелась в День Победы. Пожарные немедленно выехали к месту ЧП и обнаружили, что источник возгорания находится на четвертом этаже. Горело домашнее имущество на площади 5 кв. м. В квартире находился мужчина, его спасатели вывели наружу. Остальные жильцы, всего 15 человек. в том числе трое детей, эвакуировались самостоятельно.

Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО

А на улице Пихтовой пожар произошел 12 мая. Загорелась квартира на 9 этаже. Причиной пожара могло стать неосторожное курение. Владельца задымленной квартиры спасатели вывели на свежий воздух, а пламя быстро потушили. В результате имущество пострадало на площади всего в 1 кв. м.

Ранее в МЧС рассказали, что квартира на улице Союзной в Екатеринбурге могла вспыхнуть из-за курения кальяна.

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