Тагильские спасатели в праздники 9 раз тушили пожары в домах и спасли двух человек

Так, квартира в доме №4 (шестиэтажный дом коридорного типа) по улице Полярной загорелась в День Победы. Пожарные немедленно выехали к месту ЧП и обнаружили, что источник возгорания находится на четвертом этаже. Горело домашнее имущество на площади 5 кв. м. В квартире находился мужчина, его спасатели вывели наружу. Остальные жильцы, всего 15 человек. в том числе трое детей, эвакуировались самостоятельно.