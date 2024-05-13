Тагильские спасатели в праздники 9 раз тушили пожары в домах и спасли двух человек

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
О пожарах с повреждением имущества в праздники рассказали тагильские спасатели.
Так, квартира в доме №4 (шестиэтажный дом коридорного типа) по улице Полярной загорелась в День Победы. Пожарные немедленно выехали к месту ЧП и обнаружили, что источник возгорания находится на четвертом этаже. Горело домашнее имущество на площади 5 кв. м. В квартире находился мужчина, его спасатели вывели наружу. Остальные жильцы, всего 15 человек. в том числе трое детей, эвакуировались самостоятельно.
А на улице Пихтовой пожар произошел 12 мая. Загорелась квартира на 9 этаже. Причиной пожара могло стать неосторожное курение. Владельца задымленной квартиры спасатели вывели на свежий воздух, а пламя быстро потушили. В результате имущество пострадало на площади всего в 1 кв. м.
Ранее в МЧС рассказали, что квартира на улице Союзной в Екатеринбурге могла вспыхнуть из-за курения кальяна.