В Свердловской области растет число выданных потребительских кредитов

В целом по России количество выданных потребительских кредитов в марте составило 3,48 миллиона. Этот показатель увеличился на 14,8% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было выдано 3,03 миллиона кредитов. Кроме Свердловской области, в топ-5 регионов вошли Москва (172,1 тысячи), Московская область (158,5 тысяч), Краснодарский край (137,8 тысяч) и Республика Башкортостан (109,7 тысяч), пишет УралПолит.Ru.