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Published Вчера, 13:32

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В Свердловской области растет число выданных потребительских кредитов

13 мая 2024, 13:32
В марте текущего года Свердловская область попала в пятерку регионов РФ с наибольшим количеством выданных потребительских кредитов. В этот период было выдано 114,1 тысячи таких кредитов. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

В целом по России количество выданных потребительских кредитов в марте составило 3,48 миллиона. Этот показатель увеличился на 14,8% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было выдано 3,03 миллиона кредитов. Кроме Свердловской области, в топ-5 регионов вошли Москва (172,1 тысячи), Московская область (158,5 тысяч), Краснодарский край (137,8 тысяч) и Республика Башкортостан (109,7 тысяч), пишет УралПолит.Ru.

Наибольший рост числа выданных потребительских кредитов в марте относительно февраля был зафиксирован в Забайкальском крае (+17,2%), Кемеровской (+17,2%), Свердловской (+16,6%), Тюменской (+16,6%) и Новосибирской (+16,5%) областях.

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