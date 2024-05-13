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Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

В Свердловскую область придут заморозки

В Свердловскую область придут заморозки

13 мая 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney
Синоптик Алексей Пулин рассказал, что в Свердловской области возможно похолодание ночью 14 мая 2024 года.

Из-за антициклона в регионе немного похолодает. К окончанию рабочих дней на текущей неделе будет теплый воздух из Скандинавии, из-за которого некоторое время будет тепло, рассказал синоптик в своем Telegram-канале.

При этом в выходные снова вероятно понижение температуры.

Напомним, 12 мая 2024 года в Нижнем Тагиле синоптики предсказали сильный ветер. Его порывы в этот день могут достигать 18 метров. Кроме того, возможно, будут осадки в виде снега и дождя и понижение температуры до -3 градусов.

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#Елизавета Зиборова#Снег#Осадки#Погода#Выходные#Дождь#Заморозки#Весна#Природа#Май#Сильный ветер#Екатеринбург#Синоптик#Антициклон
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