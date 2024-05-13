В Свердловскую область придут заморозки

Напомним, 12 мая 2024 года в Нижнем Тагиле синоптики предсказали сильный ветер. Его порывы в этот день могут достигать 18 метров. Кроме того, возможно, будут осадки в виде снега и дождя и понижение температуры до -3 градусов.