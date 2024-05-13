В Свердловскую область придут заморозки

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Из-за антициклона в регионе немного похолодает. К окончанию рабочих дней на текущей неделе будет теплый воздух из Скандинавии, из-за которого некоторое время будет тепло, рассказал синоптик в своем Telegram-канале.
При этом в выходные снова вероятно понижение температуры.
Напомним, 12 мая 2024 года в Нижнем Тагиле синоптики предсказали сильный ветер. Его порывы в этот день могут достигать 18 метров. Кроме того, возможно, будут осадки в виде снега и дождя и понижение температуры до -3 градусов.