В Тагиле по суду выселят захвативших квартиру женщины-инвалида родственников

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В Нижнем Тагиле суд поставил точку в деле о захвате жилплощади женщины-инвалида дальними родственниками, информирует пресс-служба областной прокуратуры.
Инвалид второй группы ранее пустила пожить на свои квадратные метры дальних родственников, однако они фактически вселились в квартиру на постоянной основе. На все требования съехать жильцы отвечали отказом.
Тагильчанка обратилась в прокуратуру с жалобой. При проверке выяснилось, что квартира единолично принадлежит ей на правах собственности. Никакого договора о праве на проживание с родственниками она не заключала.
Суд встал на сторону законной владелицы и постановил выселить гостей. Исполнение решения проконтролируют судебные приставы.
Ранее в Екатеринбурге бывший зять забрал обманным путем квартиру 73-летней пенсионерки и потребовал ее выселения.