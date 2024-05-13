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Родственники захватили квартиру инвалида в Нижнем Тагиле и отказывались выезжать

В Тагиле по суду выселят захвативших квартиру женщины-инвалида родственников

13 мая 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney

Родственники захватили квартиру инвалида в Нижнем Тагиле и отказывались выезжать

Инвалид второй группы из Нижнего Тагила оказалась в заложниках у своих родственников, которые захватили ее квадратные метры.

В Нижнем Тагиле суд поставил точку в деле о захвате жилплощади женщины-инвалида дальними родственниками, информирует пресс-служба областной прокуратуры.

Инвалид второй группы ранее пустила пожить на свои квадратные метры дальних родственников, однако они фактически вселились в квартиру на постоянной основе. На все требования съехать жильцы отвечали отказом.

Тагильчанка обратилась в прокуратуру с жалобой. При проверке выяснилось, что квартира единолично принадлежит ей на правах собственности. Никакого договора о праве на проживание с родственниками она не заключала.

Суд встал на сторону законной владелицы и постановил выселить гостей. Исполнение решения проконтролируют судебные приставы.

Ранее в Екатеринбурге бывший зять забрал обманным путем квартиру 73-летней пенсионерки и потребовал ее выселения.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Прокуратура#Суд#Квартира#Инвалид#Иск#Родственники#Выселение#Екатеринбург
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