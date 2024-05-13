«Василинка» из Тагила собрала коллекцию наград на международном фестивале в Москве

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Воспитанники ГДДЮТ с триумфом выступили в Москве. Их номера высоко оценила член жюри Светлана Власова, доцент РАМ имени Гнесиных, сообщает медиацентр учреждения допобразования.
Ансамбль «Василинка», а также ансамбль «Воробейка» получили дипломы лауреатов первой степени. Среди солистов особо отличилась Станислава Брагина, также получившая первую премию. Виктория Маленко и Таисия Валиулина были удостоены дипломов лауреата второй степени. А Таисия в дополнение стала обладательницей диплома за создание органичного образа.
Кроме того, тагильчане были отмечены особыми дипломами за сохранение народных традиций и костюмы.
Ребята не только отлично потрудились, выступая на конкурсе, но и отлично провели время, посетив целый ряд достопримечательностей в российской столице: выставку на ВДНХ, парк «Зарядье», ГУМ, Московский Кремль.
А педагоги смогли поучаствовать в важных мастер-классах и круглых столах.
Ранее солистки из «Василинки» достойно выступили на всероссийском конкурсе имени В. П. Бражкина.