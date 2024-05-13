tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Тагильская «Василинка» блеснула талантами на международном фестивале в Москве

«Василинка» из Тагила собрала коллекцию наград на международном фестивале в Москве

13 мая 2024, 12:26
Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

Тагильская «Василинка» блеснула талантами на международном фестивале в Москве

Хореографический ансамбль из Нижнего Тагила достойно выступил на международном фестивале-конкурсе творчества «Москва верит талантам».

Воспитанники ГДДЮТ с триумфом выступили в Москве. Их номера высоко оценила член жюри Светлана Власова, доцент РАМ имени Гнесиных, сообщает медиацентр учреждения допобразования.

Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

Ансамбль «Василинка», а также ансамбль «Воробейка» получили дипломы лауреатов первой степени. Среди солистов особо отличилась Станислава Брагина, также получившая первую премию. Виктория Маленко и Таисия Валиулина были удостоены дипломов лауреата второй степени. А Таисия в дополнение стала обладательницей диплома за создание органичного образа.

Кроме того, тагильчане были отмечены особыми дипломами за сохранение народных традиций и костюмы.

Ребята не только отлично потрудились, выступая на конкурсе, но и отлично провели время, посетив целый ряд достопримечательностей в российской столице: выставку на ВДНХ, парк «Зарядье», ГУМ, Московский Кремль.

А педагоги смогли поучаствовать в важных мастер-классах и круглых столах.

Ранее солистки из «Василинки» достойно выступили на всероссийском конкурсе имени В. П. Бражкина.

Школьники из Нижнего Тагила победили в престижном конкурсе и едут в Туапсе
Узнать подробнее
Читайте также:
Юные тагильчане блеснули вокальными данными на конкурсе Top Music в МосквеПервое место на Всероссийском конкурсе чтецов заняла юная жительница Нижнего ТагилаТагильский танцевальный ансамбль «Сияние» завоевал Гран-при Всероссийского фестиваля
#Дарья Бобровицкая#Культура#Нижний Тагил#Дети#ГДДЮТ#Творчество#Международный фестиваль#Екатеринбург#Лауреаты#Фольклорный народный коллектив#Гордость Нижнего Тагила
Подпишитесь
Дым ярко-кирпичного цвета накрыл Нижний Тагил
Сегодня, 10:35
Тагильчане за майские праздники 115 раз нарушили противопожарный режим
Сегодня, 14:43
Инвалидную коляску стащила из подъезда дома в Екатеринбурге неизвестная воровка
Сегодня, 11:42
Власти в Тагиле призвали горожан не ездить в Радоницу на кладбище
Сегодня, 09:37
Плату за детский сад для детей с ОВЗ снизили в Екатеринбурге
Сегодня, 14:38
Более 5 тысяч детей приняли участие в фестивале «Адрес детства — мой Нижний Тагил»
Сегодня, 13:22
"