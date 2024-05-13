«Василинка» из Тагила собрала коллекцию наград на международном фестивале в Москве

Ансамбль «Василинка», а также ансамбль «Воробейка» получили дипломы лауреатов первой степени. Среди солистов особо отличилась Станислава Брагина, также получившая первую премию. Виктория Маленко и Таисия Валиулина были удостоены дипломов лауреата второй степени. А Таисия в дополнение стала обладательницей диплома за создание органичного образа.