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Власти Нижнего Тагила попросили воздержаться от поездок на кладбище в Радоницу

Власти в Тагиле призвали горожан не ездить в Радоницу на кладбище

13 мая 2024, 09:37
Фото: 1MI

Власти Нижнего Тагила попросили воздержаться от поездок на кладбище в Радоницу

В мэрии Нижнего Тагила обосновали эту просьбу перегруженностью улицы Краснознамённой, по которой сейчас идет основной трафик после закрытия Серовского тракта.

Тагильчан попросили воздержаться от посещения могил родственников во вторник, 14 мая. С такой просьбой к горожанам обратился мэр Владислав Пинаев в эфире «Тагил-ТВ».

В этот день православные отмечают Радоницу и по традиции приходят на кладбище, чтобы почтить память усопших.

Пожелание мэра относится к автомобилистам: градоначальник опасается, что из-за притока транспорта в Радоницу улица Краснознамённая встанет в одной большой пробке, так как именно на нее приходится основной поток машин из-за ремонта на Серовском тракте.

Если есть возможность навестить могилы в другой день, то лучше сделать именно так, попросил Владислав Пинаев тагильчан.

Ранее из-за перекрытого моста огромная пробка на Серовском тракте образовалась 12 мая.

Скорые и пожарные встали в пробку из-за закрытого Серовского тракта в Нижнем Тагиле
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