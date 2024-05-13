Власти в Тагиле призвали горожан не ездить в Радоницу на кладбище

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
Тагильчан попросили воздержаться от посещения могил родственников во вторник, 14 мая. С такой просьбой к горожанам обратился мэр Владислав Пинаев в эфире «Тагил-ТВ».
В этот день православные отмечают Радоницу и по традиции приходят на кладбище, чтобы почтить память усопших.
Пожелание мэра относится к автомобилистам: градоначальник опасается, что из-за притока транспорта в Радоницу улица Краснознамённая встанет в одной большой пробке, так как именно на нее приходится основной поток машин из-за ремонта на Серовском тракте.
Если есть возможность навестить могилы в другой день, то лучше сделать именно так, попросил Владислав Пинаев тагильчан.
Ранее из-за перекрытого моста огромная пробка на Серовском тракте образовалась 12 мая.