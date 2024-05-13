Водитель автомобиля сбил подростка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Возле пострадавшего ребенка, лежавшего на асфальте, стояли прохожие. Одна из горожанок что-то ему объясняла, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
К месту ЧП прибыли инспекторы ДПС. Сотрудники ведомства устанавливают причины аварии, рассказали в пресс-службе екатеринбургского ГИБДД.
Напомним, 11 мая 2024 года в Нижнем Тагиле случилось ДТП с участием автомобилей Lada Priora и Mercedes. В аварии получила повреждения женщина, которая ехала на пассажирском сиденье иномарки. Ее отвезли в медучреждение.