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Водитель автомобиля сбил подростка в Екатеринбурге

Водитель автомобиля сбил подростка в Екатеринбурге

13 мая 2024, 08:34
Фото: 1MI
В Екатеринбурге водитель автомобиля Lexus сбил подростка в районе Автовокзала. ДТП случилось на улице Фурманова утром 13 мая 2024 года.

Возле пострадавшего ребенка, лежавшего на асфальте, стояли прохожие. Одна из горожанок что-то ему объясняла, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

К месту ЧП прибыли инспекторы ДПС. Сотрудники ведомства устанавливают причины аварии, рассказали в пресс-службе екатеринбургского ГИБДД.

Напомним, 11 мая 2024 года в Нижнем Тагиле случилось ДТП с участием автомобилей Lada Priora и Mercedes. В аварии получила повреждения женщина, которая ехала на пассажирском сиденье иномарки. Ее отвезли в медучреждение.

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