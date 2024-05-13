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Ярко-кирпичный дым на Тагилом, Радоница без поездки на кладбище и «Адрес детства»

Ярко-кирпичный дым на Тагилом, Радоница без поездки на кладбище и «Адрес детства»

13 мая 2024, 18:38
Фото: Изображение Midjourney
Нижний Тагил накрыл ядовитый «кирпичный» дым. TagilCity.ru анализирует экологическую обстановку за неделю. Тагильчан призвали не посещать кладбище на Радоницу. В городе прошел грандиозный детский фестиваль. В праздники в Тагиле ловили нарушителей пожарного режима. Итоги Тагила и области за 13 мая.

В Нижнем Тагиле небо в районе улицы Фестивальной заволокло странным дымом кирпичного цвета. Местные жители пожаловались, что было трудно дышать. Ответственность за странные выбросы на себя так никто и не взял.

Дым ярко-кирпичного цвета накрыл Нижний Тагил
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TagilCity.ru продолжает мониторить экологическую обстановку в городе. На прошлой неделе вредные выбросы не фиксировались в понедельник и вторник, а вот в остальные дни горожане жаловались на коричневый дурно пахнущий дым. Росприроднадзор вынес предостережение «Водоканалу-НТ» за превышение вредных веществ, а «Тагилдорстрой» заработал иск от природоохранной прокуратуры за загрязнение Черонисточинского пруда пенопластом.

Итоги недели: Водоканал-нарушитель, пенопласт «Тагилдорстроя» и мусор
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Воздержаться от посещения могил усопших родственников на Радоницу призвал земляков мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Градоначальник опасается коллапса на улице Краснознамённой, которая может целиком встать из-за большой пробки. По мнению мэра, посетить кладбище можно и в другой день, зато дорожная обстановка в городе будет нормальной.

Власти в Тагиле призвали горожан не ездить в Радоницу на кладбище
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Грандиозным по размаху получился традиционный фестиваль «Адрес детства — мой Нижний Тагил». В этом году в мероприятиях приняли участие более 5 тысяч маленьких горожан. Ребята танцевали, пели, сочиняли и читали стихи, а также играли на музыкальных инструментах.

Более 5 тысяч детей приняли участие в фестивале «Адрес детства — мой Нижний Тагил»
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В Нижнем Тагиле продолжает действовать особый противопожарный режим. В майские праздники нарушителей порядка ловили инспекторы. Всего они выявили порядка 115 случаев и составили 15 протоколов. Власти обещают, что и далее будут строго следить за соблюдением установленных норм.

Тагильчане за майские праздники 115 раз нарушили противопожарный режим
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