Ярко-кирпичный дым на Тагилом, Радоница без поездки на кладбище и «Адрес детства»

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
В Нижнем Тагиле небо в районе улицы Фестивальной заволокло странным дымом кирпичного цвета. Местные жители пожаловались, что было трудно дышать. Ответственность за странные выбросы на себя так никто и не взял.
TagilCity.ru продолжает мониторить экологическую обстановку в городе. На прошлой неделе вредные выбросы не фиксировались в понедельник и вторник, а вот в остальные дни горожане жаловались на коричневый дурно пахнущий дым. Росприроднадзор вынес предостережение «Водоканалу-НТ» за превышение вредных веществ, а «Тагилдорстрой» заработал иск от природоохранной прокуратуры за загрязнение Черонисточинского пруда пенопластом.
Воздержаться от посещения могил усопших родственников на Радоницу призвал земляков мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Градоначальник опасается коллапса на улице Краснознамённой, которая может целиком встать из-за большой пробки. По мнению мэра, посетить кладбище можно и в другой день, зато дорожная обстановка в городе будет нормальной.
Грандиозным по размаху получился традиционный фестиваль «Адрес детства — мой Нижний Тагил». В этом году в мероприятиях приняли участие более 5 тысяч маленьких горожан. Ребята танцевали, пели, сочиняли и читали стихи, а также играли на музыкальных инструментах.
В Нижнем Тагиле продолжает действовать особый противопожарный режим. В майские праздники нарушителей порядка ловили инспекторы. Всего они выявили порядка 115 случаев и составили 15 протоколов. Власти обещают, что и далее будут строго следить за соблюдением установленных норм.