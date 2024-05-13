Ярко-кирпичный дым на Тагилом, Радоница без поездки на кладбище и «Адрес детства»

Воздержаться от посещения могил усопших родственников на Радоницу призвал земляков мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Градоначальник опасается коллапса на улице Краснознамённой, которая может целиком встать из-за большой пробки. По мнению мэра, посетить кладбище можно и в другой день, зато дорожная обстановка в городе будет нормальной.