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Published Сегодня, 09:06

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Updated Сегодня, 09:08

В Сысертском районе осудили мужчину, убившего оппонента ударом ножа в грудь

Заколол одним ударом в грудь: в Сысертском районе на 8 лет осудили убийцу с ножом

13 мая 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney

В Сысертском районе осудили мужчину, убившего оппонента ударом ножа в грудь

За решеткой проведет следующие восемь лет житель Сысертского района, который «под мухой» заколол человека ножом.

Суд вынес приговор жителю Сысертского района Свердловской области, который в пылу пьяной ссоры заколол человека, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Трагический инцидент произошел на территории одного из фермерских хозяйств района. Обвиняемый поссорился со своим приятелем 1960 года рождения. Доказывать свою правоту он решил с помощью ножа, который вонзил прямо в грудь оппонента. Тот получил смертельное ранение. Врачи не смогли ему помочь — мужчина скончался через несколько дней в медучреждении.

Убийца отправится в колонию на 8 лет. В свое оправдание он мог сказать лишь то, что совершенно не помнит событий роковой ночи, так как был мертвецки пьян. К уголовной ответственности до этого он не привлекался.

Ранее пьяный тагильчанин нанес смертельные травмы ножом пенсионеру с инвалидностью.

Догнал и вонзил нож в шею: тагильчанин отправится в колонию за жестокое убийство
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