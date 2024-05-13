Заколол одним ударом в грудь: в Сысертском районе на 8 лет осудили убийцу с ножом

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Суд вынес приговор жителю Сысертского района Свердловской области, который в пылу пьяной ссоры заколол человека, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Трагический инцидент произошел на территории одного из фермерских хозяйств района. Обвиняемый поссорился со своим приятелем 1960 года рождения. Доказывать свою правоту он решил с помощью ножа, который вонзил прямо в грудь оппонента. Тот получил смертельное ранение. Врачи не смогли ему помочь — мужчина скончался через несколько дней в медучреждении.
Убийца отправится в колонию на 8 лет. В свое оправдание он мог сказать лишь то, что совершенно не помнит событий роковой ночи, так как был мертвецки пьян. К уголовной ответственности до этого он не привлекался.
Ранее пьяный тагильчанин нанес смертельные травмы ножом пенсионеру с инвалидностью.