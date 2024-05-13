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Женщина в Екатеринбурге бегала по улице и бросалась на людей

Женщина в Екатеринбурге бегала по улице и бросалась на людей

13 мая 2024, 05:35
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местная жительница бегала по улице и бросалась на прохожих. Инцидент был на улице Малышева 12 мая 2024 года.

Причина поведения екатеринбурженки неизвестна. В какой-то момент ее задержали сотрудники правоохранительных органов. В момент задержания женщина оказывала сопротивление, пишет Ура.ру.

После того, как на задержанную составили протокол, ее передали врачам для того, чтобы они оказали ей необходимую помощь.

Напомним, 12 мая 2024 года жительница Екатеринбурга пожаловалась на неадекватного мужчину, который подходил к ней. По ее словам, он неоднократно приставал к девушкам с невнятными криками.

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