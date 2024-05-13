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Updated Сегодня, 11:43

Жительница Каменска-Уральского организовала в своей квартире наркопритон

Жительница Каменска-Уральского организовала в своей квартире наркопритон

13 мая 2024, 11:41
Фото: МО МВД «Каменск-Уральский»
41-летняя ранее судимая жительница Каменска-Уральского устраивала в своей квартире наркопритон с 5 по 12 января 2024 года.

В вышеуказанные дни свердловчанка поселила у себя дома 44-летнюю женщину с наркотической зависимостью, чтобы вместе употреблять запрещенные вещества, пишет KU66.

Во время осмотра квартиры сотрудники полиции нашли стакан с синтетическим наркотиком, два шприца, которые были использованы, ватные диски и баночку, в которой готовились наркотические вещества.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело.

Напомним, жителя Свердловской области задержали с килограммом наркотиков во время осмотра его автомобиля. Вещества он собирался распространять.

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#Елизавета Зиборова#Каменск-Уральский#Полиция#Уголовное дело#Женщина#Криминал#Квартира#Обыск#Задержание#Наркотики#ЧП#Наркопритон#18+#Екатеринбург#Инцидент
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