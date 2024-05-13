Жительница Каменска-Уральского организовала в своей квартире наркопритон

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В вышеуказанные дни свердловчанка поселила у себя дома 44-летнюю женщину с наркотической зависимостью, чтобы вместе употреблять запрещенные вещества, пишет KU66.
Во время осмотра квартиры сотрудники полиции нашли стакан с синтетическим наркотиком, два шприца, которые были использованы, ватные диски и баночку, в которой готовились наркотические вещества.
В отношении женщин возбуждено уголовное дело.
Напомним, жителя Свердловской области задержали с килограммом наркотиков во время осмотра его автомобиля. Вещества он собирался распространять.