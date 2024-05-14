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На Урале за 13 млн ищут подрядчика для подготовки проекта по ремонту трассы

13 млн рублей выделено на проект ремонта Южного подъезда к Невьянску

14 мая 2024, 05:58
Фото: 1MI

На Урале за 13 млн ищут подрядчика для подготовки проекта по ремонту трассы

Участок трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», именуемый Южным подъездом к Невьянску, планируют подготовить к реконструкции. Для этого Управление автодорог Свердловской области ищет подрядчика на разработку проекта.

Согласно описанию закупки, подрядчик за 13,7 миллиона рублей обязуется разработать документацию по планировке территории, выполнить инженерные изыскания и подготовить проектную документацию на реконструкцию автодороги в Невьянске.

Речь идет об участке трассы, который проходит через Невьянск и объединяет несколько городских улиц, уводя поток автомобилистов в сторону Екатеринбурга и в обратном направлении. На территории города планируют оборудовать линию искусственного освещения на двух участках трассы, а также тротуары.

Помимо этого, в рамках обследования подрядчик займется разработкой вариантов реконструкции дорожной одежды. Итогом работ станет положительное заключение государственной экспертизы, а также понимание сроков реконструкции.

С этим объемом работ подрядчик должен справиться к 15 декабря 2025 года. Приступить к подготовке документации нужно 17 июня 2024 года.

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