13 млн рублей выделено на проект ремонта Южного подъезда к Невьянску

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
Согласно описанию закупки, подрядчик за 13,7 миллиона рублей обязуется разработать документацию по планировке территории, выполнить инженерные изыскания и подготовить проектную документацию на реконструкцию автодороги в Невьянске.
Речь идет об участке трассы, который проходит через Невьянск и объединяет несколько городских улиц, уводя поток автомобилистов в сторону Екатеринбурга и в обратном направлении. На территории города планируют оборудовать линию искусственного освещения на двух участках трассы, а также тротуары.
Помимо этого, в рамках обследования подрядчик займется разработкой вариантов реконструкции дорожной одежды. Итогом работ станет положительное заключение государственной экспертизы, а также понимание сроков реконструкции.
С этим объемом работ подрядчик должен справиться к 15 декабря 2025 года. Приступить к подготовке документации нужно 17 июня 2024 года.