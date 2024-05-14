13 млн рублей выделено на проект ремонта Южного подъезда к Невьянску

Речь идет об участке трассы, который проходит через Невьянск и объединяет несколько городских улиц, уводя поток автомобилистов в сторону Екатеринбурга и в обратном направлении. На территории города планируют оборудовать линию искусственного освещения на двух участках трассы, а также тротуары.