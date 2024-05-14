160 тысяч рублей компенсации выплатит УК в Асебсте за испорченный ноутбук и ламинат

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
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Updated Сегодня, 10:53
Больше двух лет длилось судебное разбирательство по поводу потопа в квартире одной из многоэтажек Асбеста. Сначала хозяйки предъявили претензии хозяйке квартиры сверху, однако в итоге сами должны выплатить ей деньги. Коммунальную историю с неожиданным концом рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
В сентябре 2021 года квартиру, в которой проживали две женщины, Полина и Надежда, залило из-за неисправного вентиля радиатора. Имущество было серьезно повреждено: помимо потолочных перекрытий мебели и обоев пострадал ноутбук. Хозяйка квартиры сверху Людмила согласилась по-соседски выплатить женщинам компенсацию в размере 25 720 рублей.
Однако такая сумма Полину и Надежду не удовлетворила, и они подали на Людмилу в суд. В ходе разбирательства была проведена экспертиза, которая установила, что вины Людмилы в потопе не было. Вентиль радиатора относится к общедомовому имуществу, а отвечает за его содержание управляющая компания.
В итоге суд постановил, что УК должна выплатить компенсацию пострадавшим жильцам в сумме 160 тысяч рублей. Кроме того, Надежда и Полина должны компенсировать Людмиле судебные издержки и оплатить экспертизу — всего около 28 тысяч рублей. Решение женщины пытались обжаловать в Свердловском областном суде, однако тот оставил решение суда первой инстанции в силе.
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