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За неисправный вентиль радиатора УК в Асбесте выплатит 160 тысяч рублей

160 тысяч рублей компенсации выплатит УК в Асебсте за испорченный ноутбук и ламинат

14 мая 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney

За неисправный вентиль радиатора УК в Асбесте выплатит 160 тысяч рублей

В Асбесте управляющая компания выплатит компенсацию собственникам жилье за испорченное после потопа имущество.

Больше двух лет длилось судебное разбирательство по поводу потопа в квартире одной из многоэтажек Асбеста. Сначала хозяйки предъявили претензии хозяйке квартиры сверху, однако в итоге сами должны выплатить ей деньги. Коммунальную историю с неожиданным концом рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В сентябре 2021 года квартиру, в которой проживали две женщины, Полина и Надежда, залило из-за неисправного вентиля радиатора. Имущество было серьезно повреждено: помимо потолочных перекрытий мебели и обоев пострадал ноутбук. Хозяйка квартиры сверху Людмила согласилась по-соседски выплатить женщинам компенсацию в размере 25 720 рублей.

Однако такая сумма Полину и Надежду не удовлетворила, и они подали на Людмилу в суд. В ходе разбирательства была проведена экспертиза, которая установила, что вины Людмилы в потопе не было. Вентиль радиатора относится к общедомовому имуществу, а отвечает за его содержание управляющая компания.

В итоге суд постановил, что УК должна выплатить компенсацию пострадавшим жильцам в сумме 160 тысяч рублей. Кроме того, Надежда и Полина должны компенсировать Людмиле судебные издержки и оплатить экспертизу — всего около 28 тысяч рублей. Решение женщины пытались обжаловать в Свердловском областном суде, однако тот оставил решение суда первой инстанции в силе.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Суд#Асбест#Компенсация#ЖКХ#Иск#Управляющая компания#Потоп#Соседи#Решение суда#Порча имущества#Екатеринбург
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