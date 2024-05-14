160 тысяч рублей компенсации выплатит УК в Асебсте за испорченный ноутбук и ламинат

Однако такая сумма Полину и Надежду не удовлетворила, и они подали на Людмилу в суд. В ходе разбирательства была проведена экспертиза, которая установила, что вины Людмилы в потопе не было. Вентиль радиатора относится к общедомовому имуществу, а отвечает за его содержание управляющая компания.