8 жителей Свердловской области оказались в черном списке

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге был арестован замминистр ЖКХ и энергетики Андрей Кислицын. Его одноклассник экс-депутат Павел Мякишев был обвинен в посредничестве при передаче взятки. Он также отправлен в СИЗО.