8 жителей Свердловской области оказались в черном списке

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Всего в 2024 году в черный список попали восемь человек. В их числе трое полицейских.
Это:
Все трое полицейских были уволены в связи с утратой доверия.
Остальные из списка являются государственными и муниципальными служащими:
Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге был арестован замминистр ЖКХ и энергетики Андрей Кислицын. Его одноклассник экс-депутат Павел Мякишев был обвинен в посредничестве при передаче взятки. Он также отправлен в СИЗО.