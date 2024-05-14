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8 госслужащих в Свердловской области попали в черный список

8 жителей Свердловской области оказались в черном списке

14 мая 2024, 15:01
Фото: 1MI

8 госслужащих в Свердловской области попали в черный список

Восемь государственных служащих в Свердловской области оказались в черном списке и были уволены из-за утраты доверия и обвинений в получении взяток. Реестр появился на портале «Госслужба».

Всего в 2024 году в черный список попали восемь человек. В их числе трое полицейских.

Это:

  • Старший инспектор полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга Дмитрий Одиноких. Он был уволен 11 декабря 2023 года;
  • Оперативник УМВД по Екатеринбургу Данила Островский. Его уволили 24 января 2024 года;
  • Начальник регистрационно-экзаменационного отдела МВД «Североуральский» Денис Рыбаков. Он покинул ряды полиции 15 марта.

Все трое полицейских были уволены в связи с утратой доверия.

Остальные из списка являются государственными и муниципальными служащими:

  • Инспектор Счетной палаты Артемовского ГО Елена Бельских. Он уволена 25 декабря 2023 года;
  • Замначальника имущественного отдела управления правовых и имущественных отношений администрации Заречного Яна Ольман. Ее уволили 21 февраля 2024 года;
  • Директор школы №2 поселка Восточный Сосьвинского ГО Елена Черенцова. Покинула ряды служащих 2 февраля 2024 года;
  • Директор МУП «Комбинат школьного питания» Верхней Салды Елена Галиакберова. Уволена 22 февраля 2024 года;
  • Глава администрации Пышминского ГО Виктор Соколов. Уволен 28 февраля 2024 года.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге был арестован замминистр ЖКХ и энергетики Андрей Кислицын. Его одноклассник экс-депутат Павел Мякишев был обвинен в посредничестве при передаче взятки. Он также отправлен в СИЗО.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Увольнение#Госслужащие#Екатеринбург#Утрата доверия#Черный список
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