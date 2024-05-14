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Арт-объекты, посвященные творчеству Окуджавы, установят в сквере Нижнего Тагила

Арт-объекты, посвященные творчеству Окуджавы, установят в сквере Нижнего Тагила

14 мая 2024, 14:32
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле художники создали скульптуры, которые посвятили творчеству Булата Окуджавы. Ко Дню города их установят в реконструированном Нижне-Выйском сквере.

Симпозиум по городской и ландшафтной скульптуре состоялся в Нижнем Тагиле уже в пятый раз. В этом годы работы художников из разных городов страны были посвящены 100-летию Булата Окуджавы и его творчеству.

Всего было отобрано пять работ, и авторы воплотили свои замыслы. Ко Дню города эти арт-объекты специалисты установят в Нижне-Выйском сквере, сообщил в соцсетях Владислав Пинаев. Мэр отметил, что это территория была реконструирована в 2023 году.

Ранее Александр Иванов из Нижнего Тагила презентовал созданную им скульптуру Булата Окуджавы. Мероприятие состоялось 13 мая в музее ИЗО.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Симпозиум#Скульптура#Булат Окуджава#Выйский пруд#Художники#Екатеринбург#Нижне-Выский сквер
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