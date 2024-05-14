Арт-объекты, посвященные творчеству Окуджавы, установят в сквере Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Симпозиум по городской и ландшафтной скульптуре состоялся в Нижнем Тагиле уже в пятый раз. В этом годы работы художников из разных городов страны были посвящены 100-летию Булата Окуджавы и его творчеству.
Всего было отобрано пять работ, и авторы воплотили свои замыслы. Ко Дню города эти арт-объекты специалисты установят в Нижне-Выйском сквере, сообщил в соцсетях Владислав Пинаев. Мэр отметил, что это территория была реконструирована в 2023 году.
Ранее Александр Иванов из Нижнего Тагила презентовал созданную им скульптуру Булата Окуджавы. Мероприятие состоялось 13 мая в музее ИЗО.