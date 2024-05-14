Авто с пробегом производства РФ заняли львиную долю рынка Свердловской области

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Также в топ-5 на автомобильном рынке Среднего Урала входят южнокорейские, немецкие и американские автомобили, сообщили эксперты «Автотеки».
Чаще всего свердловчане среди подержанных автомобилей выбирают отечественную Lada Samara. Этот автомобиль наиболее доступен по цене: приобрести его можно за 250 тысяч рублей.
На первом месте по популярности в иностранном сегменте — японская Toyota Camry, которую можно приобрести за 1 млн 90 тысяч рублей. Также жители Среднего Урала охотно берут корейский Hyundai Solaris (средняя стоимость — 1 млн 59 тысяч рублей), немецкий Volkswagen Polo (1 млн 248 тысяч рублей) и американский Ford Focus (589 тысяч рублей).
А вот китайские подержанные автомобили в число популярных не входят, однако, по мнению экспертов, этот рынок очень динамично развивается, поэтому уже в ближайшее время можно будет увидеть изменение тенденции.
Ранее эксперты озвучили марки автомобилей, которые пользовались повышенным спросом в январе 2024 года.