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Published Сегодня, 03:18

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Updated Сегодня, 03:20

Автомобиль влетел в дерево в Екатеринбурге

Автомобиль влетел в дерево в Екатеринбурге

14 мая 2024, 03:18
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В Екатеринбурге случилось массовое ДТП. Один из автомобилей влетел в дерево. Авария произошла на улице Белинского.

В ДТП попали сразу три автомобиля. Белая машина влетела в дерево. Рядом с местом происшествия стояли люди, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Пострадавших в аварии нет. Подробности случившегося ЧП в настоящий момент неизвестны, рассказали Ура.ру в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

Напомним, в Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошла массовая авария с участием четырех легковых автомобилей. На место происшествия выехали сотрудники автоинспекции. По какой причине произошло массовое ДТП — неизвестно.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Улица#Дерево#Автомобиль#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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