Автомобиль влетел в дерево в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
В ДТП попали сразу три автомобиля. Белая машина влетела в дерево. Рядом с местом происшествия стояли люди, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Пострадавших в аварии нет. Подробности случившегося ЧП в настоящий момент неизвестны, рассказали Ура.ру в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
Напомним, в Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошла массовая авария с участием четырех легковых автомобилей. На место происшествия выехали сотрудники автоинспекции. По какой причине произошло массовое ДТП — неизвестно.