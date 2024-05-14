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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на ветерана СВО в Екатеринбурге

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на ветерана СВО в Екатеринбурге

14 мая 2024, 05:29
Фото: СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения 45-летнего участника СВО в Екатеринбурге.

Отчитаться о ходе расследования предстоит и. о. руководителя регионального СК Константину Мирошниченко.

Напомним, сам инцидент случился 11 мая. По словам пострадавшего, он заступился за приятеля. Во время ссоры кто-то ударил ветерана бутылкой по голове. После конфликта виновный предлагал заплатить полмиллиона, чтобы решить ситуацию. Но мужчина отказал.

Напомним, ранее в Екатеринбурге на одного мужчину напали четверо с битами. Они его избили и скрылись. Все это происходило на проезжей части.

#Ирина Кирилова#Избиение#Уголовное дело#Криминал#Нападение#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин
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