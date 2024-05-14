Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на ветерана СВО в Екатеринбурге

Напомним, сам инцидент случился 11 мая. По словам пострадавшего, он заступился за приятеля. Во время ссоры кто-то ударил ветерана бутылкой по голове. После конфликта виновный предлагал заплатить полмиллиона, чтобы решить ситуацию. Но мужчина отказал.