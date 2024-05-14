Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на ветерана СВО в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Отчитаться о ходе расследования предстоит и. о. руководителя регионального СК Константину Мирошниченко.
Напомним, сам инцидент случился 11 мая. По словам пострадавшего, он заступился за приятеля. Во время ссоры кто-то ударил ветерана бутылкой по голове. После конфликта виновный предлагал заплатить полмиллиона, чтобы решить ситуацию. Но мужчина отказал.
Напомним, ранее в Екатеринбурге на одного мужчину напали четверо с битами. Они его избили и скрылись. Все это происходило на проезжей части.