Большинство садиков и школ в Свердловской области не защищены от пожаров и терактов

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Было выявлено, что в учреждениях отсутствуют отдельные помещения для охранного поста, ограждения, пожарная сигнализация, вахтер, автомобили могут свободно заезжать на территорию, а также есть другие нарушения. Информация об этом есть в докладе свердловского омбудсмена Игоря Морокова.
Так, нарушения в ходе проверки обнаружили в Реже и Красноуфимске. В других городах есть аналогичные несоблюдения правил безопасности. Кроме того, руководство школ не контролирует состояние огнетушителей, не ведет журнал эксплуатации противопожарной защиты, а также закрыты запасные выходы, где нет возможности открыть дверь.
Напомним, в ходе прокурорской проверки в больницах Свердловской области было выявлено более 80 нарушений в лечении детей. 10 человек привлекли к ответственности.