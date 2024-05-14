Большинство садиков и школ в Свердловской области не защищены от пожаров и терактов

Так, нарушения в ходе проверки обнаружили в Реже и Красноуфимске. В других городах есть аналогичные несоблюдения правил безопасности. Кроме того, руководство школ не контролирует состояние огнетушителей, не ведет журнал эксплуатации противопожарной защиты, а также закрыты запасные выходы, где нет возможности открыть дверь.