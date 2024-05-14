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Большинство садиков и школ в Свердловской области не защищены от пожаров и терактов

Большинство садиков и школ в Свердловской области не защищены от пожаров и терактов

14 мая 2024, 11:30
Фото: 1MI
В большинстве дошкольных и школьных учреждениях Свердловской области нет защиты от терактов и пожаров.

Было выявлено, что в учреждениях отсутствуют отдельные помещения для охранного поста, ограждения, пожарная сигнализация, вахтер, автомобили могут свободно заезжать на территорию, а также есть другие нарушения. Информация об этом есть в докладе свердловского омбудсмена Игоря Морокова.

Так, нарушения в ходе проверки обнаружили в Реже и Красноуфимске. В других городах есть аналогичные несоблюдения правил безопасности. Кроме того, руководство школ не контролирует состояние огнетушителей, не ведет журнал эксплуатации противопожарной защиты, а также закрыты запасные выходы, где нет возможности открыть дверь.

Напомним, в ходе прокурорской проверки в больницах Свердловской области было выявлено более 80 нарушений в лечении детей. 10 человек привлекли к ответственности.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Детские сады#Школы#Охрана#Нарушения#Екатеринбург#Пожарная сигнализация#Пожары#Теракты#Дошкольные учреждения
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