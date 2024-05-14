Четыре новых обитателя появились в зоопарке Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Японский макак родом из Москвы. Он родился в 2017 году. В зоопарке его описали как хулигана и любителя белковой пищи. На данный момент самец знакомится с самками и пытается с ними подружиться. Чтобы не разрушить будущие отношения, он занял подчинительную позицию, рассказали в екатеринбургском зоопарке.
Самка желтого мангуста родилась в 2016 году. Она родом Перми. Она очень любопытна, но осторожничает. Сейчас она в процессе знакомства с самцом.
Еще два новосела — белки Превоста. Они уже знакомы и потому занимаются исследованием вольера. Самке уже три года, а самцу — два.
Напомним, ранее в питомнике под Екатеринбургом скончался известный медведь. Он не вышел из зимней спячки.