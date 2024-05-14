Четыре новых обитателя появились в зоопарке Екатеринбурга

Японский макак родом из Москвы. Он родился в 2017 году. В зоопарке его описали как хулигана и любителя белковой пищи. На данный момент самец знакомится с самками и пытается с ними подружиться. Чтобы не разрушить будущие отношения, он занял подчинительную позицию, рассказали в екатеринбургском зоопарке.