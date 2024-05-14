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Четыре новых обитателя появились в зоопарке Екатеринбурга

Четыре новых обитателя появились в зоопарке Екатеринбурга

14 мая 2024, 08:50
Фото: Екатеринбургский зоопарк
Новые животные появились в зоопарке Екатеринбурга. Это японский макак, самка желтого мангуста и две белки.

Японский макак родом из Москвы. Он родился в 2017 году. В зоопарке его описали как хулигана и любителя белковой пищи. На данный момент самец знакомится с самками и пытается с ними подружиться. Чтобы не разрушить будущие отношения, он занял подчинительную позицию, рассказали в екатеринбургском зоопарке.

Самка желтого мангуста родилась в 2016 году. Она родом Перми. Она очень любопытна, но осторожничает. Сейчас она в процессе знакомства с самцом.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Еще два новосела — белки Превоста. Они уже знакомы и потому занимаются исследованием вольера. Самке уже три года, а самцу — два.

Напомним, ранее в питомнике под Екатеринбургом скончался известный медведь. Он не вышел из зимней спячки.

#Ирина Кирилова#Животные#Природа#Зоопарк#Екатеринбург
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