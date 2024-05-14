Дефицит кадров в патрульно-постовой службе Свердловской области достигает 88%

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
И.о. главы МВД России Владимир Колокольцев доложил о ситуации в Совфеде во вторник, 14 мая. Он затронул проблему неукомплектованности кадрами в МВД. Отдельно главный полицейский страны остановился на проблемах Свердловской области.
По словам Колокольцева, данные по Свердловской области неутешительны: некомплект в уголовном розыске составляет более 60%, а в патрульно-постовой службе ситуация почти критическая — не хватает почти 88% сотрудников. Одна из причин — маленькие зарплаты.
В марте 2024 года об острой нехватке кадров в полиции говорил и глава регионального МВД Александр Мешков. По его данным, в регионе не хватает около 3800 сотрудников, это порядка 19%. В качестве причины оттока кадров Мешков также называл низкую зарплату.
Ранее аналитики заявили об острой нехватке швей, технологов и других необходимых на производстве специальностей в Свердловской области.