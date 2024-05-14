Дефицит кадров в патрульно-постовой службе Свердловской области достигает 88%

В марте 2024 года об острой нехватке кадров в полиции говорил и глава регионального МВД Александр Мешков. По его данным, в регионе не хватает около 3800 сотрудников, это порядка 19%. В качестве причины оттока кадров Мешков также называл низкую зарплату.