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Колокольцев: в полиции Свердловской области остро не хватает сотрудников

Дефицит кадров в патрульно-постовой службе Свердловской области достигает 88%

14 мая 2024, 15:19
Фото: Изображение Midjourney

Колокольцев: в полиции Свердловской области остро не хватает сотрудников

Сильнее всего нехватка сотрудников ощущается в начальном звене — патрульно-постовой службе. Здесь неукомплектованность превышает 88%.

И.о. главы МВД России Владимир Колокольцев доложил о ситуации в Совфеде во вторник, 14 мая. Он затронул проблему неукомплектованности кадрами в МВД. Отдельно главный полицейский страны остановился на проблемах Свердловской области.

По словам Колокольцева, данные по Свердловской области неутешительны: некомплект в уголовном розыске составляет более 60%, а в патрульно-постовой службе ситуация почти критическая — не хватает почти 88% сотрудников. Одна из причин — маленькие зарплаты.

В марте 2024 года об острой нехватке кадров в полиции говорил и глава регионального МВД Александр Мешков. По его данным, в регионе не хватает около 3800 сотрудников, это порядка 19%. В качестве причины оттока кадров Мешков также называл низкую зарплату.

Ранее аналитики заявили об острой нехватке швей, технологов и других необходимых на производстве специальностей в Свердловской области.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Полиция#МВД#Зарплаты#ППС#Кадры#Уголовный розыск#Екатеринбург#Дефицит кадров
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