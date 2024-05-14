Диетолог Волкова рассказала, как избежать ускоренного старения организма

Людям, которые хотят оставаться молодыми и активными как можно дольше, рекомендуется ограничить потребление переработанных пищевых продуктов. Эта пища содержит большое количество сахара, искусственные загустители и ароматизаторы, которые негативно влияют на организм и способствуют преждевременному старению, пишет regions.ru.