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Диетолог Волкова рассказала, как избежать ускоренного старения организма

14 мая 2024, 07:14
Врач-диетолог, терапевт Одинцовской областной больницы Московской области Галина Волкова рассказала о пище, которая способствует преждевременному старению организма.

Людям, которые хотят оставаться молодыми и активными как можно дольше, рекомендуется ограничить потребление переработанных пищевых продуктов. Эта пища содержит большое количество сахара, искусственные загустители и ароматизаторы, которые негативно влияют на организм и способствуют преждевременному старению, пишет regions.ru.

Диетолог поделилась несколькими советами, как замедлить процесс старения без вреда для организма. Она рекомендует соблюдать сбалансированный рацион по белкам, жирам и углеводам, а также пить достаточное количество воды.

«Ежедневный рацион обязательно должен содержать необходимую дозу фруктов и овощей: это 400-500 граммов растительной пищи», — заключила специалист.

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