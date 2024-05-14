Диетолог Волкова рассказала, как избежать ускоренного старения организма

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Людям, которые хотят оставаться молодыми и активными как можно дольше, рекомендуется ограничить потребление переработанных пищевых продуктов. Эта пища содержит большое количество сахара, искусственные загустители и ароматизаторы, которые негативно влияют на организм и способствуют преждевременному старению, пишет regions.ru.
Диетолог поделилась несколькими советами, как замедлить процесс старения без вреда для организма. Она рекомендует соблюдать сбалансированный рацион по белкам, жирам и углеводам, а также пить достаточное количество воды.
«Ежедневный рацион обязательно должен содержать необходимую дозу фруктов и овощей: это 400-500 граммов растительной пищи», — заключила специалист.