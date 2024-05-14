Эндокринолог Чухачева: Ограничить себя в колбасе и сливочном масле стоит каждому

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Специалист отметила, что организм не нуждается в таких ненасыщенных жирах и может самостоятельно производить их. В день рекомендуется употреблять не более 10% от суточной калорийности рациона, что соответствует небольшому кусочку сала, колбасы или сливочного масла размером с большой палец, пишет 360.ru.
Врач посоветовала заменить животные жиры на более полезные. В частности, следует предпочитать постные виды мяса, рыбу, морепродукты, бобовые, растительные масла и орехи. Также рекомендуется избегать продуктов высокой степени переработки, таких как колбасы, сладости и десерты.