Эндокринолог Чухачева: Ограничить себя в колбасе и сливочном масле стоит каждому

Специалист отметила, что организм не нуждается в таких ненасыщенных жирах и может самостоятельно производить их. В день рекомендуется употреблять не более 10% от суточной калорийности рациона, что соответствует небольшому кусочку сала, колбасы или сливочного масла размером с большой палец, пишет 360.ru.