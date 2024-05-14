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Updated Сегодня, 08:24

Эндокринолог Чухачева: Ограничить себя в колбасе и сливочном масле стоит каждому

14 мая 2024, 08:24
Всем людям рекомендуется ограничивать потребление животных продуктов, содержащих насыщенные жиры, чтобы снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Ольга Чухачева.

Специалист отметила, что организм не нуждается в таких ненасыщенных жирах и может самостоятельно производить их. В день рекомендуется употреблять не более 10% от суточной калорийности рациона, что соответствует небольшому кусочку сала, колбасы или сливочного масла размером с большой палец, пишет 360.ru.

Врач посоветовала заменить животные жиры на более полезные. В частности, следует предпочитать постные виды мяса, рыбу, морепродукты, бобовые, растительные масла и орехи. Также рекомендуется избегать продуктов высокой степени переработки, таких как колбасы, сладости и десерты.

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