Глава свердловского Минздрава пообещал разобраться с ситуацией в онкодиспансере

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Представители коллектива, который практически единогласно выразил недоверие главному врачу учреждения Борису Мейлаху, приедут на личную встречу к главе свердловского здравоохранения, пишет Ura.ru со ссылкой на собственный источник.
По словам сотрудников, проводимая главным врачом финансовая политика пагубно сказывается не только на снабжении лечебного учреждения, но и на лечении пациентов. Кроме того, люди жалуются на хамство со стороны руководителя и отмечают тяжелый психологический климат в коллективе.
Обращение сотрудники онкологического диспансера направили как губернатору Куйвашеву, так и министру Карлову.
Ранее в Кушве бастовали врачи скорой помощи.