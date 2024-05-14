Глава свердловского Минздрава пообещал разобраться с ситуацией в онкодиспансере

По словам сотрудников, проводимая главным врачом финансовая политика пагубно сказывается не только на снабжении лечебного учреждения, но и на лечении пациентов. Кроме того, люди жалуются на хамство со стороны руководителя и отмечают тяжелый психологический климат в коллективе.