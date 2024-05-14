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В свердловском Минздраве отреагировали на скандал в онкодиспансере

Глава свердловского Минздрава пообещал разобраться с ситуацией в онкодиспансере

14 мая 2024, 15:32
Фото: 1MI

В свердловском Минздраве отреагировали на скандал в онкодиспансере

Сотрудники онкологического диспансера Свердловской области встретятся с министром здравоохранения региона Андреем Карловым.

Представители коллектива, который практически единогласно выразил недоверие главному врачу учреждения Борису Мейлаху, приедут на личную встречу к главе свердловского здравоохранения, пишет Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

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По словам сотрудников, проводимая главным врачом финансовая политика пагубно сказывается не только на снабжении лечебного учреждения, но и на лечении пациентов. Кроме того, люди жалуются на хамство со стороны руководителя и отмечают тяжелый психологический климат в коллективе.

Обращение сотрудники онкологического диспансера направили как губернатору Куйвашеву, так и министру Карлову.

Ранее в Кушве бастовали врачи скорой помощи.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Здравоохранение#Министр здравоохранения#Главврач#Обращение#Медики#Министерство здравоохранения#Екатеринбург#Онкодиспансер
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