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Из гимназии с немецким уклоном в Екатеринбурге уходит директор

Из гимназии с немецким уклоном в Екатеринбурге уходит директор

14 мая 2024, 11:57
Фото: ЕАН
В Екатеринбурге директор гимназии №37 с углубленным изучением немецкого языка Светлана Трухина покидает свою должность после 31 мая 2024 года.

В этой гимназии ученики могли сдавать экзамены, чтобы получить языковой диплом, с помощью которого можно учиться в университетах Германии. С 2022 года в учебном учреждении перестали преподавать носители языка, пишет ЕАН.

По мнению родителей учеников, с уходом Светланы Трухиной гимназия полностью лишилась своего уникального статуса.

Напомним, в феврале 2024 года в деревне под Среднеуральском ушла на пенсию 73-летняя руководительница школы №215, в которой она проработала более 30 лет.

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