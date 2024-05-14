Из гимназии с немецким уклоном в Екатеринбурге уходит директор

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В этой гимназии ученики могли сдавать экзамены, чтобы получить языковой диплом, с помощью которого можно учиться в университетах Германии. С 2022 года в учебном учреждении перестали преподавать носители языка, пишет ЕАН.
По мнению родителей учеников, с уходом Светланы Трухиной гимназия полностью лишилась своего уникального статуса.
Напомним, в феврале 2024 года в деревне под Среднеуральском ушла на пенсию 73-летняя руководительница школы №215, в которой она проработала более 30 лет.