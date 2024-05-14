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Updated Сегодня, 12:46

Кардиологи из США считают вишню, яблоки и груши самыми полезными для сердца

14 мая 2024, 12:46
Американские кардиологи определили три фрукта, которые считаются особенно полезными для сердца. По мнению врачей, яблоки, груши и вишня могут оказывать благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Яблоки содержат большое количество антиоксидантов, витаминов C и калия. Они также имеют низкий гликемический индекс, что помогает предотвращать развитие диабета второго типа, пишет 360.ru.

Груши и вишня также обладают ценными свойствами для здоровья сердца. Они способствуют снижению давления и уровня холестерина в крови, что уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одним рекомендованным продуктом для людей с повышенным артериальным давлением является гранатовый сок. Он помогает снизить давление и является полезным дополнением к рациону.

Врачи подчеркивают, что регулярное употребление этих фруктов может способствовать улучшению работы сердца и предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний.

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