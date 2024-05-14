Кардиологи из США считают вишню, яблоки и груши самыми полезными для сердца

Американские кардиологи определили три фрукта, которые считаются особенно полезными для сердца. По мнению врачей, яблоки, груши и вишня могут оказывать благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему.