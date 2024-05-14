Кардиологи из США считают вишню, яблоки и груши самыми полезными для сердца

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Яблоки содержат большое количество антиоксидантов, витаминов C и калия. Они также имеют низкий гликемический индекс, что помогает предотвращать развитие диабета второго типа, пишет 360.ru.
Груши и вишня также обладают ценными свойствами для здоровья сердца. Они способствуют снижению давления и уровня холестерина в крови, что уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Еще одним рекомендованным продуктом для людей с повышенным артериальным давлением является гранатовый сок. Он помогает снизить давление и является полезным дополнением к рациону.
Врачи подчеркивают, что регулярное употребление этих фруктов может способствовать улучшению работы сердца и предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний.