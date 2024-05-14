Клещи в Свердловской области стали менее злыми и кусались реже на прошлой неделе

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Специалисты связывают снижение активности опасных паукообразных с холодной погодой, которая установилась на Среднем Урале, сообщает Роспотребнадзор.
А всего с начала сезона было зарегистрировано 6425 случаев, этот показатель находится на уровне аналогичного периода прошлого года. Всего лаборатории Роспотребнадзора исследовали 3727 клещей. Почти 1% паукообразных являлись переносчиками клещевого энцефалита, смертельно опасного заболевания, приводящего к глубокой инвалидности.
Кроме того, почти 40% клещей содержали возбудителей клещевого боррелиоза, еще 3,5% особой переносили другие тяжелые заболевания.
С начала сезона восемь свердловчан попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит. Еще у 39 человек поступили в стационары из-за развития симптомов клещевого боррелиоза.
Одним из наиболее эффективных способов борьбы с этими маленькими, но опасными обитателями густой травы являются акарицидные обработки. В Свердловской области в 2024 году будет обработано более 11 тысяч га.
На середину мая в России по поводу кусов клещей обратились в больницы 75 тысяч россиян.