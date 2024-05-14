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Клещи реже кусали свердловчан на прошлой неделе

Клещи в Свердловской области стали менее злыми и кусались реже на прошлой неделе

14 мая 2024, 09:44
Фото: 1MI

Клещи реже кусали свердловчан на прошлой неделе

В два раза сократилось на прошлой неделе число людей, которые обратились в медицинские учреждения с присысаванием клещей.

Специалисты связывают снижение активности опасных паукообразных с холодной погодой, которая установилась на Среднем Урале, сообщает Роспотребнадзор.

А всего с начала сезона было зарегистрировано 6425 случаев, этот показатель находится на уровне аналогичного периода прошлого года. Всего лаборатории Роспотребнадзора исследовали 3727 клещей. Почти 1% паукообразных являлись переносчиками клещевого энцефалита, смертельно опасного заболевания, приводящего к глубокой инвалидности.

Кроме того, почти 40% клещей содержали возбудителей клещевого боррелиоза, еще 3,5% особой переносили другие тяжелые заболевания.

С начала сезона восемь свердловчан попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит. Еще у 39 человек поступили в стационары из-за развития симптомов клещевого боррелиоза.

Одним из наиболее эффективных способов борьбы с этими маленькими, но опасными обитателями густой травы являются акарицидные обработки. В Свердловской области в 2024 году будет обработано более 11 тысяч га.

На середину мая в России по поводу кусов клещей обратились в больницы 75 тысяч россиян.

Борьба с клещами началась в Екатеринбурге
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Здоровье#Роспотребнадзор#Клещи#Укусы#Клещевой энцефалит#Природа#Боррелиоз#Вирус#Жители Урала#Екатеринбург#Больницы
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