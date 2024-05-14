Клещи в Свердловской области стали менее злыми и кусались реже на прошлой неделе

А всего с начала сезона было зарегистрировано 6425 случаев, этот показатель находится на уровне аналогичного периода прошлого года. Всего лаборатории Роспотребнадзора исследовали 3727 клещей. Почти 1% паукообразных являлись переносчиками клещевого энцефалита, смертельно опасного заболевания, приводящего к глубокой инвалидности.