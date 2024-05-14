Маленькие тагильчане взяли золото на краевом конкурсе исследователей «Первые шаги»

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
XVII краевой научно-исследовательский конкурс «Первые шаги» для самых юных проходил в Перми. Нижний Тагил представили дошколята из детского сада № 122 объединения «Детство». Их работа была признана лучшей в номинации «Техническое творчество», сообщает городское управление образования.
По задумке юных изобретателей, детский сад может стать местом для воплощения самых разных интересных идей. Например, здесь, по их мнению, можно соорудить метеостанцию, запустить эко-робота для уборки, а также соорудить систему капельного полива для растений.
Размах мысли маленьких тагильчан по достоинству оценило жюри — ребята получили первый приз.
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