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Дошкольники из тагильского «Детства» стали первыми на конкурсе исследователей

Маленькие тагильчане взяли золото на краевом конкурсе исследователей «Первые шаги»

14 мая 2024, 12:23
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Дошкольники из тагильского «Детства» стали первыми на конкурсе исследователей

Дошколята из Нижнего Тагила представили на конкурс проект «Территория детского сада — территория возможностей».

XVII краевой научно-исследовательский конкурс «Первые шаги» для самых юных проходил в Перми. Нижний Тагил представили дошколята из детского сада № 122 объединения «Детство». Их работа была признана лучшей в номинации «Техническое творчество», сообщает городское управление образования.

По задумке юных изобретателей, детский сад может стать местом для воплощения самых разных интересных идей. Например, здесь, по их мнению, можно соорудить метеостанцию, запустить эко-робота для уборки, а также соорудить систему капельного полива для растений.

Размах мысли маленьких тагильчан по достоинству оценило жюри — ребята получили первый приз.

Ранее участники фольклорного ансамбля «Василинка» вернулись с целой коллекцией наград из Москвы.

Тагильские дошкольники сделали «Первые шаги в науку» и вернулись домой с победой
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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Дети#Конкурс#Победа#Образование#Дошкольное образование#Изобретение#Екатеринбург#Детский сад#Гордость Нижнего Тагила
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