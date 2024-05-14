Медики устроили бунт в свердловском онкодиспансере

В документе говорится о том, что за время руководства Мейлаха главной целью медучреждения стало зарабатывание денег. Это привело к повышению смертности и частым осложнениям у пациентов. Врачи утверждают, что в диспансере экономят на всем — от обслуживания оборудования до медицинских изделий.