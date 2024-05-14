Медики устроили бунт в свердловском онкодиспансере

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Коллектив написал обращение губернатору Евгению Куйвашеву и главе регионального минздрава Андрею Карлову, пишет Ура.ру.
В документе говорится о том, что за время руководства Мейлаха главной целью медучреждения стало зарабатывание денег. Это привело к повышению смертности и частым осложнениям у пациентов. Врачи утверждают, что в диспансере экономят на всем — от обслуживания оборудования до медицинских изделий.
Также экономия, по словам медиков, касается дезинфекции. В обращении сказано, что для обработки покупают самые дешевые средства. Они содержат мало спирта. Это приводит к заражению пациентов. Так, в апреле было зафиксировано 12 смертей. В 8 случаях причиной стал сепсис.
Жалуются врачи и на отсутствие машин для паллеативной помощи. Из-за этого родственникам приходится самостоятельно помогать больным добраться до нужного места.
Коллектив также добавляет, что главный врач вмешивается в лечение и оперирование. Бариатрический хирург дает указания по поводу того, какое именно лечение назначить пациенту. Медики утверждают, что решения он принимает единолично.
Один из врачей рассказал, что для выполнения манипуляций дежурный хирург сначала должен спросить разрешения главврача. При этом указания даются в устной форме, а ответственность несет дежурный врач. Невыполнение карается штрафами.
Под обращением подписались порядка трех десятков сотрудников. Коллектив подчеркивает, что не намерен вести переговоры с минздравом, так как боятся, что на них будут давить. При отсутствии административных решений он планирует обратиться к президенту Владимиру Путину и в федеральный Минздрав.
Напомним, ранее в Верхней Салде местные жители начали бить тревогу, так как были обеспокоены нехваткой врачей.