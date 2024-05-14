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Published Сегодня, 04:56

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Updated Сегодня, 04:58

В Екатеринбурге планируется ограничить перемещение на электросамокатах

Мэрия Екатеринбурга объявила войну электросамокатам

14 мая 2024, 04:56
Фото: 1MI

В Екатеринбурге планируется ограничить перемещение на электросамокатах

В Екатеринбурге разрабатывается закон для ограничения передвижения электросамокатов по городу. Так, например, сделали в Сочи и Перми.

В документе могут прописать места, где электросамокатам проездать будет нельзя, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Еще один собеседник отметил, что ориентируются чиновники на опыт Сочи. В 2023 году в городе запретили передвижения на данном типе транспорта по набережным, паркам и скверам. А в Перми запретили оставлять его в центральных районах, а также стали штрафовать за брошенные электросамокаты.

В Екатеринбурге же ранее между гордумой и владельцами электросамокатов разгорелся спор. Первые предлагали ограничить скорость передвижения до 10 километров в час. Однако владельцы с этим не согласны.

#Ирина Кирилова#Общество#Транспорт#Скорость#Екатеринбург#Электросамокат
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