Мэрия Екатеринбурга объявила войну электросамокатам

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
В документе могут прописать места, где электросамокатам проездать будет нельзя, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Еще один собеседник отметил, что ориентируются чиновники на опыт Сочи. В 2023 году в городе запретили передвижения на данном типе транспорта по набережным, паркам и скверам. А в Перми запретили оставлять его в центральных районах, а также стали штрафовать за брошенные электросамокаты.
В Екатеринбурге же ранее между гордумой и владельцами электросамокатов разгорелся спор. Первые предлагали ограничить скорость передвижения до 10 километров в час. Однако владельцы с этим не согласны.