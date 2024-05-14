Мэрия Екатеринбурга объявила войну электросамокатам

Еще один собеседник отметил, что ориентируются чиновники на опыт Сочи. В 2023 году в городе запретили передвижения на данном типе транспорта по набережным, паркам и скверам. А в Перми запретили оставлять его в центральных районах, а также стали штрафовать за брошенные электросамокаты.