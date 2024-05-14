Мошенники звонят жителям Свердловской области от имени известного рок-музыканта

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
От имени Пантыкина в мессенджеры свердловчанам неизвестные присылают сообщения с подозрительными ссылками, рассказал музыкант на своей странице в социальной сети.
Также Пантыкин предупредил о том, что переходить по этим ссылкам и вступать в диалог с аферистами не стоит.
Напомним, 11 мая 2024 года в Нижнем Тагиле бывшей сотруднице Демидовской больницы позвонил неизвестный и представился именем главного врача медучреждения. Однако женщина поняла, что с ней говорит мошенник, после чего злоумышленник отключился.