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Published Сегодня, 11:57

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В Верхенй Салде мотоциклист на большой скорости въехал в автомобиль и скончался

Мотоциклист в Верхней Салде на огромной скорости врезался в автомобиль и погиб

14 мая 2024, 11:57
Фото: паблик «ВСалде»

В Верхенй Салде мотоциклист на большой скорости въехал в автомобиль и скончался

Смертельное ДТП в Верхней Салде с участием мотоциклиста и автомобиля запечатлела камера видеонаблюдения. Байкер ехал на огромной скорости.

Смертельное столкновение произошло на улице Воронова. Кадры того, как мотоциклист летит на большой скорости по дороге, а затем врезается в совершающий поворот автомобиль, опубликовал паблик «ВСалде».

Фото: Артем Душин

В комментариях к видео подписчики паблика выдвигают свои причины аварии.

Видео: паблик «ВСалде»

Салдинцы уже подсчитали, что байкер пролетел 100 метров всего за 3,5 секунды, а это значит, что скорость для городской черты была просто запредельной.

За 3,5 секунды проехал примерно 100 метров. Это около 100 км/ч. Непросто водителю встречки отреагировать на появление мотоцикла с такой скоростью, — сообщил один из комментаторов.
11 не было видно из-за остановившихся машин. И мотику не было видно поворачивающего. Суд решит, — написал другой читатель.

В целом подписчики сходятся в том, что вины водителя авто в аварии нет: мотоциклист ехал слишком быстро, и он просто не успел среагировать.

Ранее в Екатеринбурге водитель иномарки сбил мотоциклиста. Тот остался жив, однако попал в больницу с тяжелыми травмами.

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