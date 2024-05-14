Мотоциклист в Верхней Салде на огромной скорости врезался в автомобиль и погиб

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Смертельное столкновение произошло на улице Воронова. Кадры того, как мотоциклист летит на большой скорости по дороге, а затем врезается в совершающий поворот автомобиль, опубликовал паблик «ВСалде».
В комментариях к видео подписчики паблика выдвигают свои причины аварии.
Салдинцы уже подсчитали, что байкер пролетел 100 метров всего за 3,5 секунды, а это значит, что скорость для городской черты была просто запредельной.
За 3,5 секунды проехал примерно 100 метров. Это около 100 км/ч. Непросто водителю встречки отреагировать на появление мотоцикла с такой скоростью, — сообщил один из комментаторов.
11 не было видно из-за остановившихся машин. И мотику не было видно поворачивающего. Суд решит, — написал другой читатель.
В целом подписчики сходятся в том, что вины водителя авто в аварии нет: мотоциклист ехал слишком быстро, и он просто не успел среагировать.
Ранее в Екатеринбурге водитель иномарки сбил мотоциклиста. Тот остался жив, однако попал в больницу с тяжелыми травмами.