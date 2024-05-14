Мотоциклы «Урал» отправили с партией гуманитарной помощи из Нижнего Тагила в зону СВО

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
В комплектации гуманитарного груза приняли участие многие жители Нижнего Тагила, а также различные организации и образовательные учреждения — школы и детские сады, сообщил в Telegram-канале мэр города Владислав Пинаев.
Самый ценный груз — три мотоцикла «Урал» с колясками, которые незаменимы для бойцов в зоне СВО. По словам тагильского градоначальника, мотоциклы восстанавливают местные умельцы.
Сбор для тагильчан, которые находятся в зоне СВО, осуществляется при содействии волонтеров организации «Вместе мы сила — жены Нижнего Тагила».
Ранее в Нижнем Тагиле собирали постельное белье для бойцов СВО.