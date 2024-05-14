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Updated Сегодня, 14:48

Из Нижнего Тагила в зону СВО отправилась очередная партия гуманитарной помощи

Мотоциклы «Урал» отправили с партией гуманитарной помощи из Нижнего Тагила в зону СВО

14 мая 2024, 14:46
Фото: 1MI

Из Нижнего Тагила в зону СВО отправилась очередная партия гуманитарной помощи

Очередной гуманитарный груз для бойцов специальной военной операции отправился из Нижнего Тагила.

В комплектации гуманитарного груза приняли участие многие жители Нижнего Тагила, а также различные организации и образовательные учреждения — школы и детские сады, сообщил в Telegram-канале мэр города Владислав Пинаев.

Самый ценный груз — три мотоцикла «Урал» с колясками, которые незаменимы для бойцов в зоне СВО. По словам тагильского градоначальника, мотоциклы восстанавливают местные умельцы.

Сбор для тагильчан, которые находятся в зоне СВО, осуществляется при содействии волонтеров организации «Вместе мы сила — жены Нижнего Тагила».

Ранее в Нижнем Тагиле собирали постельное белье для бойцов СВО.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Волонтеры#Бойцы#Организации#Мотоциклы#Гуманитарная помощь#Екатеринбург#СВО
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