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Мужчина хотел себя убить в ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге после ссоры с девушкой

Мужчина хотел себя убить в ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге после ссоры с девушкой

14 мая 2024, 09:45
Фото: 1MI
33-летний посетитель супермаркета в ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге пытался покончить с собой. Инцидент произошел на улице Академика Шварца.

Известно, что незадолго до инцидента екатеринбуржец поссорился со своей девушкой. Он специально пришел в торговый центр и попытался покончить с собой, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

По словам горожанина, он не спал несколько суток. Прежде чем ему вызвали скорую помощь, мужчина успел причинить себе повреждения. Его забрали в больницу.

Напомним, в апреле 2024 года в Нижнем Тагиле женщина в ТЦ «Лента» устроила скандал из-за того, что ее заподозрили в краже. Ее увезли в полицию, потом отпустили домой.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Больница#Скорая помощь#Магазин#Ссора#ЧП#Очевидцы#ТЦ#Молодой человек#18+#Екатеринбург#Инцидент#Посетитель
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