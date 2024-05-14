Мужчина хотел себя убить в ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге после ссоры с девушкой

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Известно, что незадолго до инцидента екатеринбуржец поссорился со своей девушкой. Он специально пришел в торговый центр и попытался покончить с собой, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
По словам горожанина, он не спал несколько суток. Прежде чем ему вызвали скорую помощь, мужчина успел причинить себе повреждения. Его забрали в больницу.
Напомним, в апреле 2024 года в Нижнем Тагиле женщина в ТЦ «Лента» устроила скандал из-за того, что ее заподозрили в краже. Ее увезли в полицию, потом отпустили домой.