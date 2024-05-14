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Мужчина отправится в тюрьму на 8 лет за избиение до смерти жителя Екатеринбурга

Мужчина отправится в тюрьму на 8 лет за избиение до смерти жителя Екатеринбурга

14 мая 2024, 10:50
Фото: 1MI
Уроженец Таджикистана избил до смерти жителя Екатеринбурга. Происшествие случилось 3 июня 2023 года.

Осужденный в ходе конфликта избил екатеринбуржца, в результате чего пострадавшего отвезли в больницу. В медучреждении он скончался, пишет Е1.

Нападавшего задержали. Мигрант сначала заявил, что он не понимает русского языка, однако он жил и работал в Екатеринбурге на протяжении долгого времени.

В суде он сообщил, что бил потерпевшего якобы не он, а его родственник, который к моменту обвинений покинул страну. Также была неясность с вещдоками. Так, на футболке потерпевшего эксперты обнаружили следы от кроссовок Reebok.

Осужденный на допросах говорил, что в момент избиения он был в кроссовках этой фирмы, а на суде сказал, что был в обуви Adidas. Суд в итоге приговорил его к восьми годам тюрьмы.

Напомним, 1 мая 2024 года в Нижнем Тагиле компания мужчин избила молодого человека. В полиции начали проверку.

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