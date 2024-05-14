Мужчина отправится в тюрьму на 8 лет за избиение до смерти жителя Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Осужденный в ходе конфликта избил екатеринбуржца, в результате чего пострадавшего отвезли в больницу. В медучреждении он скончался, пишет Е1.
Нападавшего задержали. Мигрант сначала заявил, что он не понимает русского языка, однако он жил и работал в Екатеринбурге на протяжении долгого времени.
В суде он сообщил, что бил потерпевшего якобы не он, а его родственник, который к моменту обвинений покинул страну. Также была неясность с вещдоками. Так, на футболке потерпевшего эксперты обнаружили следы от кроссовок Reebok.
Осужденный на допросах говорил, что в момент избиения он был в кроссовках этой фирмы, а на суде сказал, что был в обуви Adidas. Суд в итоге приговорил его к восьми годам тюрьмы.
Напомним, 1 мая 2024 года в Нижнем Тагиле компания мужчин избила молодого человека. В полиции начали проверку.