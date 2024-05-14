На 7 градусов ниже нормы: 13 мая стало самым холодным в Екатеринбурге с 2011 года

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Теплая погода никак не вступит в свои права в Свердловской области. Так, 13 мая среднесуточная температура воздуха в уральской столице была ниже климатической нормы на 7,4 градусов. Так холодно на Среднем Урале не было с 2011 года, сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Алексей Пулин.
Ночью столбик термометра опускался до +1,4 градусов, а в самые теплые дневные часы едва превысил отметку в +10 градусов.
14 мая погода в Екатеринбурге существенно не изменится: будет по-прежнему зябко, воздух не прогреется выше +9 градусов. Ночью температура воздуха хотя и не уходила в минус, но составляла всего от +1 до + 4 градусов.
В ближайшие дни несколько потеплеет: в Екатеринбурге 17 мая синоптик Пулин обещает +17 градусов.
Ранее в Екатеринбурге из-за холода отложили окончание отопительного сезона.