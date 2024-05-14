На 7 градусов ниже нормы: 13 мая стало самым холодным в Екатеринбурге с 2011 года

Теплая погода никак не вступит в свои права в Свердловской области. Так, 13 мая среднесуточная температура воздуха в уральской столице была ниже климатической нормы на 7,4 градусов. Так холодно на Среднем Урале не было с 2011 года, сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Алексей Пулин.