tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

13 мая в Екатеринбурге стало самым холодным с 2011 года

На 7 градусов ниже нормы: 13 мая стало самым холодным в Екатеринбурге с 2011 года

14 мая 2024, 06:57
Фото: 1MI

13 мая в Екатеринбурге стало самым холодным с 2011 года

Май 2024 года продолжает печалить жителей Екатеринбурга экстремально низкими температурами и неприятными осадками.

Теплая погода никак не вступит в свои права в Свердловской области. Так, 13 мая среднесуточная температура воздуха в уральской столице была ниже климатической нормы на 7,4 градусов. Так холодно на Среднем Урале не было с 2011 года, сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Алексей Пулин.

Ночью столбик термометра опускался до +1,4 градусов, а в самые теплые дневные часы едва превысил отметку в +10 градусов.

14 мая погода в Екатеринбурге существенно не изменится: будет по-прежнему зябко, воздух не прогреется выше +9 градусов. Ночью температура воздуха хотя и не уходила в минус, но составляла всего от +1 до + 4 градусов.

В ближайшие дни несколько потеплеет: в Екатеринбурге 17 мая синоптик Пулин обещает +17 градусов.

Ранее в Екатеринбурге из-за холода отложили окончание отопительного сезона.

Вице-мэр обвинил погоду в плохом состоянии дорог в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Дикий холод: погода на Среднем Урале 5 мая побила вековой температурный рекордАномальная жара накрыла Екатеринбург и выгнала горожан на пляжиСнег и сильный ветер придут в Свердловскую область 11 мая
#Дарья Бобровицкая#Общество#Температура воздуха#Погода#Холод#Ночь#Май#Аномальная температура#День#Екатеринбург#Прохладная погода
Подпишитесь
На 1,5 месяца перекроют улицу на Гальянке в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:42
Медики устроили бунт в свердловском онкодиспансере
Сегодня, 03:41
Жителя Свердловской области со шрамом на лице и татуировками ищут два месяца
Сегодня, 05:20
Сотрудники ФСБ в Екатеринбурге пришли к крупному YouTube-блогеру
Сегодня, 05:53
13 млн рублей выделено на проект ремонта Южного подъезда к Невьянску
Сегодня, 05:58
Водитель БелАЗа на карьере ЕВРАЗа в Качканаре съехал с дороги и погиб
Сегодня, 06:30
"