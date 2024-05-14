Наука объяснила появление «второй Луны» на земной орбите

Posted Сегодня, 22:03
Published Сегодня, 22:03
Modified Сегодня, 22:04
Updated Сегодня, 22:04
Объект, которому был присвоен номер 469219, вращается вокруг Солнца, но синхронно с Землей, — это и создает иллюзию его вращения вокруг нашей планеты. Диаметр «второй Луны» составляет от 40 до 100 метров. Согласно экспертному мнению, небесное тело следует считать именно Луной, а не астероидом.
Специалисты сообщают, что в составе объекта присутствуют силикаты, а это характерно для лунных образцов. Ученые выдвинули гипотезу, что это кусок нашей Луны, отколовшийся с ее обратной стороны, скорее всего, в результате мощного удара, информирует newkhakasiya.online.
Астрономы из КНР полагают, что объект 469219 представляет собой осколок, образовавшийся после удара. Такие столкновения происходят нередко, но чаще всего подобные осколки падают на лунную поверхность. Однако в ряде случаев они могут покинуть гравитационное поле спутника Земли.
Эксперты считают, что кратер, из которого образовался этот обломок, довольно молодой. Его возраст составляет несколько миллионов лет. Этим можно объяснить тот факт, что небесное тело 469219 не было унесено в космическое пространство и его не разорвало гравитационными полями планет Солнечной системы.
В 2025 году к исследованию загадочного объекта приступят участники миссии «Тяньвэнь-2» из Китая. Они отберут необходимые пробы, благодаря которым можно будет объяснить происхождение «второй Луны».