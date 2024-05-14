Наука объяснила появление «второй Луны» на земной орбите

Эксперты считают, что кратер, из которого образовался этот обломок, довольно молодой. Его возраст составляет несколько миллионов лет. Этим можно объяснить тот факт, что небесное тело 469219 не было унесено в космическое пространство и его не разорвало гравитационными полями планет Солнечной системы.