Не уступил дорогу: виновником ДТП с мотоциклом в Салде стал 81-летний водитель

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Водитель 1943 года рождения на отечественном авто совершал поворот налево и не предоставил преимущество мотоциклисту. Тот на полном ходу влетел в машину, сообщает подробности ДТП пресс-служба ГИБДД.
За рулем мотоцикла Honda был 27-летний местный житель. В момент аварии на его голове был мотошлем, который однако не спас его от смертельных травм. Молодой человек умер еще до приезда скорой помощи.
Пенсионер имеет огромный водительский стаж — 49 лет. По какой причине он нарушил правила дорожного движения, установит следствие.
На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые ранее появились в сети, видно, что мотоциклист двигался в городской черте с очень большой скоростью.