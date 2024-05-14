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Мотоциклист в Верхней Салде погиб по вине 81-летнего водителя ВАЗа

Не уступил дорогу: виновником ДТП с мотоциклом в Салде стал 81-летний водитель

14 мая 2024, 16:56
Фото: ГИБДД Свердловской области

Мотоциклист в Верхней Салде погиб по вине 81-летнего водителя ВАЗа

Сотрудники ГИБДД в Верхней Салде установили обстоятельства смертельного ДТП в Верхней Салде с участием мотоцикла и автомобиля ВАЗ.

Водитель 1943 года рождения на отечественном авто совершал поворот налево и не предоставил преимущество мотоциклисту. Тот на полном ходу влетел в машину, сообщает подробности ДТП пресс-служба ГИБДД.

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За рулем мотоцикла Honda был 27-летний местный житель. В момент аварии на его голове был мотошлем, который однако не спас его от смертельных травм. Молодой человек умер еще до приезда скорой помощи.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Пенсионер имеет огромный водительский стаж — 49 лет. По какой причине он нарушил правила дорожного движения, установит следствие.

На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые ранее появились в сети, видно, что мотоциклист двигался в городской черте с очень большой скоростью.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Верхняя и Нижняя Салда#ДТП#ГИБДД#ВАЗ#Нарушение ПДД#Смертельное дтп#18+#Екатеринбург#Мотоциклист
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