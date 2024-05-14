Нелегальный приют с сотней собак сносят в Среднеуральске

Уральская зоозащитница Елена Маланина незаконно захватила земельный участок в Среднеуральске и разместила там приют для собак «Лапки Life». На его обитателей с 2016 года регулярно жалуются местные жители. В 2021 году постройка была признана незаконной Верхнепышминским судом, однако владелица собак так никуда до сих пор и не переехала, сообщает паблик «Общественный контроль по защите животных».