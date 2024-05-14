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В Среднеуральске сносят приют, в котором жила сотня собак

Нелегальный приют с сотней собак сносят в Среднеуральске

14 мая 2024, 10:12
Фото: Общественный контроль по защите животных

В Среднеуральске сносят приют, в котором жила сотня собак

Владелица приюта, в котором содержится большое количество четвероногих обитателей, незаконно заняла земельный участок, а на ее агрессивных питомцев жалуется вся округа.

Уральская зоозащитница Елена Маланина незаконно захватила земельный участок в Среднеуральске и разместила там приют для собак «Лапки Life». На его обитателей с 2016 года регулярно жалуются местные жители. В 2021 году постройка была признана незаконной Верхнепышминским судом, однако владелица собак так никуда до сих пор и не переехала, сообщает паблик «Общественный контроль по защите животных».

14 мая к приюту прибыли силовики вместе с другими зоозащитниками для его закрытия. Хозяйка просила судебных приставов повременить с закрытием приюта, однако его снос все же начался.

Сейчас в приюте находится около 100 собак, хотя на момент вынесения судебного решения их было 45.

Фото: Общественный контроль по защите животных

Известно, что питомцев временно перевезли в муниципальный приют Среднеуральска.

В Нижнем Тагиле собираются потратить дополнительно 2 млн рублей на отлов бродячих собак.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Суд#Среднеуральск#Собаки#Судебные приставы#Снос#Незаконно#Собачий приют#Екатеринбург
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