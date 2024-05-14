Нелегальный приют с сотней собак сносят в Среднеуральске

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Уральская зоозащитница Елена Маланина незаконно захватила земельный участок в Среднеуральске и разместила там приют для собак «Лапки Life». На его обитателей с 2016 года регулярно жалуются местные жители. В 2021 году постройка была признана незаконной Верхнепышминским судом, однако владелица собак так никуда до сих пор и не переехала, сообщает паблик «Общественный контроль по защите животных».
14 мая к приюту прибыли силовики вместе с другими зоозащитниками для его закрытия. Хозяйка просила судебных приставов повременить с закрытием приюта, однако его снос все же начался.
Сейчас в приюте находится около 100 собак, хотя на момент вынесения судебного решения их было 45.
Известно, что питомцев временно перевезли в муниципальный приют Среднеуральска.
В Нижнем Тагиле собираются потратить дополнительно 2 млн рублей на отлов бродячих собак.