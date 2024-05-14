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Новый арт-объект в Нижнем Тагиле посвятили Булату Окуджаве

Новый арт-объект в Нижнем Тагиле посвятили Булату Окуджаве

14 мая 2024, 04:42
Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств
В Нижнем Тагиле появилась новая скульптура, посвященная Булату Окуджаве. Ее сделал местный скульптор Александр Иванов. Презентация объекта прошла в музее изобразительных искусств 13 мая 2024 года.

Презентация скульптуры прошла в день 65-летия Александра Иванова. Его поздравил заммэра по соцполитике Валерий Суров, а также от лица главы города выразил благодарность за вклад в развитие скульптурного искусства, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Кроме того, скульптора поздравила с юбилеем руководительница музея изобразительных искусств Марина Агеева.

Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств

С конца 2000-х годов по 2018 год Иванов сделал более 20 скульптурных объектов, некоторые из них были подарены Нижнему Тагилу: флюгер на башне, которая находится на Лисьей горе, скульптура ангела около музея и другие.

Иванов вырос на творчестве Окуджавы и за некоторое время до своего юбилея он решил сделать скульптуру, посвященную 100-летию барда.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируют создать памятник уральскому подносу, который будет находится в разных местах города.

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