Новый арт-объект в Нижнем Тагиле посвятили Булату Окуджаве

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
Презентация скульптуры прошла в день 65-летия Александра Иванова. Его поздравил заммэра по соцполитике Валерий Суров, а также от лица главы города выразил благодарность за вклад в развитие скульптурного искусства, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Кроме того, скульптора поздравила с юбилеем руководительница музея изобразительных искусств Марина Агеева.
С конца 2000-х годов по 2018 год Иванов сделал более 20 скульптурных объектов, некоторые из них были подарены Нижнему Тагилу: флюгер на башне, которая находится на Лисьей горе, скульптура ангела около музея и другие.
Иванов вырос на творчестве Окуджавы и за некоторое время до своего юбилея он решил сделать скульптуру, посвященную 100-летию барда.
Напомним, в Нижнем Тагиле планируют создать памятник уральскому подносу, который будет находится в разных местах города.