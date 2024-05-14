О скрытой съемке в интим-салонах рассказала жительница Екатеринбурга

Девушка рассказала и про внутренние правила. Так, в спорных ситуациях может использоваться еще и полиграф. Если имеет место серьезный обман, то виновница платит за работу эксперта и штраф в 50 тысяч рублей. При повторении ситуации девушку увольняют со штрафом в двукратном размере.