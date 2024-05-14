О скрытой съемке в интим-салонах рассказала жительница Екатеринбурга

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
По словам девушки, камеры установлены в приватных комнатах. Записи хранятся в облаке в течение двух месяцев. Девушка пояснила, что кадры используются для контроля работы девушек. Записи открывают при возникновении спорных моментов.
При этом Елена отметила, что в одном из салонов, расположенных в центре города, имеется комната с видеостеной для контроля других заведений.
Девушка рассказала и про внутренние правила. Так, в спорных ситуациях может использоваться еще и полиграф. Если имеет место серьезный обман, то виновница платит за работу эксперта и штраф в 50 тысяч рублей. При повторении ситуации девушку увольняют со штрафом в двукратном размере.
Также имеются штрафы за пропуски дней в будни или выходные. Однако есть и премии. Так, например, можно привести подругу, сделать самый большой чек в баре или набрать 15 часов продления сеансов за месяц. Тогда будет выплачена дополнительная сумма.
Курить сотрудницам запрещено, но разрешается немного выпить. Один бокал нужно растягивать на 20 тостов, пишет Е1.
Напомним, в середине апреля в Екатеринбурге силовики нагрянули в один из массажных салонов. Он оказывал интим-услуги клиентам.